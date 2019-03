Pochodzący z Kędzierzyna-Koźla Jan Lach, zastępca komendanta głównego policji, przeszedł na emeryturę

Nadinspektor Jan Lach, zastępca komendanta głównego od spraw prewencji, przeszedł na emeryturę. - Na co dzień w policji mamy do czynienia z trudnymi decyzjami, jednak jedną z najtrudniejszych jest decyzja o odejściu w stan spoczynku - mówił Jan Lach, który służbę w policji rozpoczynał w Kędzierzynie-Koźlu. - Niezwykle wielki i symboliczny wymiar dla mnie ma to, że ostatnia służba przypadła na dzień 11 listopada, tj. w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie całej mojej kariery zawodowej starałem się postępować zgodnie z etyką i honorem oficera polskiej policji, tak, żeby stanąć przed państwem, przed każdym z osobna, z podniesionym czołem.

Jan Lach 11 listopada 2018 roku nadzorował bezpieczeństwo na Marszu Niepodległości na stanowisku kierowania komendy stołecznej. Źle się poczuł, a po zakończeniu marszu został odwieziony do szpitala, gdzie przeszedł poważną operację.

Pochodzący z Kędzierzyna-Koźla generał już wcześniej miał kłopoty ze zdrowiem. W maju 2017 roku, doznał zatoru podczas służbowego pobytu w USA. Amerykańscy lekarze uratowali mu życie.

Podczas uroczystości pożegnania nadinspektora Jana Lacha obecni byli m.in. Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA , Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON, kapelani policyjni, przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji, komendanci wojewódzcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie przybyli goście.

Pochodzący z Kędzierzyna-Koźla Jan Lach zastępcą komendanta głównego policji był od stycznia 2016 roku. Ma 54 lata, w policji pracuje od 1991 roku. Karierę rozpoczynał w sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

W 1998 roku został jej naczelnikiem, a rok później zastępcą komendanta powiatowego. W 2004 roku został komendantem powiatowym w Głubczycach, dwa lata później komendantem w Strzelcach Opolskich.

Ze Strzelec przeszedł na stanowisko komendanta miejskiego policji w Opolu, a w marcu 2012 roku został I zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Opolu. Skończył Akademię Rolniczą w Krakowie.

