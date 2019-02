Pod Opolem 19-latek pod wpływem amfetaminy wpadł podczas kontroli drogowej. To nie koniec jego problemów

Sytuacja miała miejsce w Murowie pod Opolem. Policjanci z drogówki zauważyli osobowego volkswagena. Samochód ten był im dobrze znany z wcześniejszych kontroli. Podejrzewali, że kierowca może nie mieć uprawnień do prowadzenia pojazdów. Postanowili go skontrolować. Mężczyzna na widok mundurowych zaczął wykonywać nerwowe manewry.

19-letni kierowca volkswagena sam przyznał się do tego, że nigdy nie miała prawa jazdy jeszcze zanim policjanci zdążyli go sprawdzić w bazie danych. Ale to nie był jedyny jego problem. Okazało się, że znajdował się pod wpływem amfetaminy.

Mundurowi postanowili przeszukać volkswagena. W popielniczce znaleźli zawiniątko z folii aluminiowej. Wewnątrz była porcja amfetaminy.

19-latek został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Ma zarzuty posiadania środków odurzających, kierowania pojazdem bez posiadanych uprawnień oraz jazdy pod wpływem narkotyków. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

OPOLSKIE INFO - 2.11.2018