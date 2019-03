Podopieczni Fundacji Dom przeszli przez opolski Rynek [zdjęcia]

We wtorek, już po raz czwarty, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, zorganizowała kolorowy korowód pod nazwą „Pomoc ma Moc” w ramach kampanii Radości Małe i Duże.

- W ten sposób promujemy naszą fundację i zachęcamy mieszkańców Opola do przekazania 1% podatku na rzecz rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - mówi Kazimierz Jednoróg z Fundacji DOM.

Kolorowy korowód przebierańców wyruszył z domu Fundacji przy ul. Mielęckiego i o godzinie 12.00 dotarł na opolski Rynek. Tam ruszyła wielka, wspólna zabawa. Głównym punktem programu był przemarsz korowodu wokół Rynku.

W czasie trwania imprezy niepełnosprawna młodzież częstowała przechodniów gorącą herbatą, a każdy chętny mógł zapoznać się z działalnością Fundacji DOM oraz porozmawiać ze specjalistami prowadzącymi rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.

– Ale przede wszystkim chcemy pokazać, jak ważna jest świadomość i możliwość przekazania 1% swojego podatku na pomoc organizacjom zajmującym się wspieraniem potrzebujących - mówi Kazimierz Jednoróg.

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w czerwcu ubiegłego roku świętowała 25-lecie utworzenia w Opolu Warsztatów Terapii Zajęciowej. Były to pierwsze takie warsztaty w mieście i pierwsze w województwie.

Ruszyły dokładnie 1 czerwca 1993 roku dla piętnastu osób. Dziś z ich dobrodziejstwa korzysta 35 niepełnosprawnych i są jedną z trzech jednostek działających przy Ośrodku Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej osób niepełnosprawnych w Opolu. Przez ten okres zajęcie znalazło tu 100 osób.

- Działa u nas sześć pracowni - mówi Kazimierz Jednoróg. - Ceramiczna, artystyczna, techniczna, umiejętności społecznych i przygotowania do pracy. Zwłaszcza ważna jest ta ostatnia, która nastawiona jest na przygotowanie niepełnosprawnych do wyjścia na zewnątrz, do zakładów pracy czy na staże.

Fundację można wspomóc wpłacając datki na konto PKO BP I O/Opole 02 1020 3668 0000 5102 0010 2996.