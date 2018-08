22 tysiące złotych są warte podrobione rzeczy, które zostały zarekwirowane w trakcie kontroli w jednej z firm kurierskich.

- Dokładne oględziny towaru sugerowały, że są to podróbki - mówi Justyna Bioly-Kobylańska z Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

W dwóch paczkach mundurowi znaleźli 124 bluzy oraz 120 sztuk leginsów opatrzonych znakami towarowymi znanych światowych firm.Towar został nadany w Wólce Kosowskiej i miał trafić do mieszkanki Opola. Wartość zatrzymanej odzieży funkcjonariusze oszacowali na prawie 22 tysiące złotych.- Zajęty towar trafił do magazynu Urzędu Celno-Skarbowego. O dalszym losie zakwestionowanej odzieży zadecydują kancelarie prawne reprezentujące właścicieli chronionych znaków - dodaje Bioly-Kobylańska.Za obrót towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi grozi handlującym nie tylko przepadek towaru czy kara grzywny, ale nawet do 5 lat więzienia.