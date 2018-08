Na pogrzebie Kory w Warszawie pojawiła się rodzina, a także bliscy - przyjaciele i współpracownicy artystki. Jest też rzesza fanów. Olga "Kora" Sipowicz (wcześniej Jackowska) spoczęła na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.

Korę żegna Warszawa

, menadżerka Katarzyna Litwin, a także przyjaciele i fani.Ci ostatni wciąż nie mogą poradzić sobie ze smutną wiadomością. "Trudno pogodzić się z faktem , że nie zobaczymy jak się śmieje i jak cudownie potrafi się dzielić radością życia. Żegnaj Koro zawsze dzielnie walczyłaś i taką Cię zapamiętamy" - piszą fani na oficjalnej stronie artystki.Teraz będziesz tworzyć tam dla nas... muzyka teraz ma inny smak i sens... Kora miała wielką klasę w sobie, miała to coś, nie każdy to ma z artystów. Spoczywaj w pokoju" - podkreślają i dodają: "Dziękujemy Koro! Do zobaczenia po tamtej stronie Słońca!!!"Wybitna artystka,(z domu Ostrowska, a z pierwszego małżeństwa - Jackowska), zmarła 28 lipca 2018 roku w wieku 67 lat.Kora od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową jajników, o czym publicznie informowała.O śmierci żony poinformował jej mąż, Kamil Sipowicz, w oficjalnym oświadczeniu na stronie internetowej. Jej rodzina podkreślała, że niezwykle dziękuje za pomoc pani ordynator Teresie Sosnowskiej i wspaniałej ekipie medycznej ze szpitala, a także hospicjum domowemu i oddziałowi paliatywnemu w Zamościu."Moja żona do końca była wierna religii słońca, wiatru i kwiatów. Nie przyjęła ostatniego namaszczenia" - napisał Kamil Sipowicz.Hołd Korze i jej twórczości chce oddać także Warszawa. Stowarzyszenie "Tanecznym krokiem" postanowiło w wyjątkowy sposób uczcić pamięć wielkiej artystki, Olgi "Kory" Sipowicz, organizując wspólny taniec do piosenek Manaamu.Szybko, chęć udziału w wydarzeniu potwierdziło kilkadziesiąt tysięcy osób a jego zdumione inicjatorki stwierdziły, że i z taką ilością osób, wspólny taniec się odbędzie, ale wymaga jeszcze kilku dopracowań. Wydarzenie pod hasłem "Czekam na wiatr, co rozgoni" ma odbyć się 8 września.