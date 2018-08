Na pogrzebie Kory w Warszawie pojawiła się rodzina, a także bliscy - przyjaciele, współpracownicy, artystki. Olga "Kora" Sipowicz (wcześniej Jackowska) spoczęła na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.

Wybitna artystka, liderka zespołu Manaam, piosenkarka rockowa, autorka tekstów Olga "Kora" Sipowicz (z domu Ostrowska, a z pierwszego małżeństwa - Jackowska), zmarła w wieku 67 lat, 28 lipca 2018 o godzinie 5 nad ranem w otoczeniu najbliższych we wsi Bliżów (woj. lubelskie). Kora od dłuższego czasu zmagała się z chorobą nowotworową jajników, o czym informowała w swoich wystąpieniach publicznych.O śmierci żony poinformował jej mąż, Kamil Sipowicz, w oficjalnym oświadczeniu na stronie internetowej. Jej rodzina podkreślała, że niezwykle dziękuje za pomoc pani ordynator Teresie Sosnowskiej i wspaniałej ekipie medycznej ze szpitala, a także zamoyskiemu hospicjum domowemu i oddziałowi paliatywnemu w Zamościu. "Moja żona do końca była wierna religii słońca, wiatru i kwiatów. Nie przyjęła ostatniego namaszczenia" - napisał Kamil Sipowicz. Artystkę w jej ostatniej drodze żegnała rodzina, menadżerka Katarzyna Litwin, a także przyjaciele i fani.Ci ostatni wciąż nie mogą poradzić sobie ze smutną wiadomością. "Trudno pogodzić się z faktem , że nie zobaczymy jak się śmieje i jak cudownie potrafi się dzielić radością życia. Żegnaj Koro zawsze dzielnie walczyłaś i taką Cię zapamiętamy" - piszą fani na oficjalnej stronie artystki. "Kora Królowo. Do zobaczenia po drugiej stronie...Teraz będziesz tworzyć tam dla nas... muzyka teraz ma inny smak i sens... Kora miała wielką klasę w sobie, miała to coś, nie każdy to ma z artystów. Spoczywaj w pokoju" - podkreślają i dodają: "Dziękujemy Koro! Do zobaczenia po tamtej stronie Słońca!!!"Piosenkarka spoczęła na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. To tutaj znajdują się także miejsca wiecznego pochówku artystów takich, jak m.in. Czesław Niemen, Krzysztof Kieślowski, Tadeusz Nalepa czy Władysław Reymont Hołd Korze i jej twórczości chce oddać także Warszawa. Stowarzyszenie "Tanecznym krokiem" postanowiło w wyjątkowy sposób uczcić pamięć wielkiej artystki, Olgi "Kory" Sipowicz, organizując wspólny taniec do piosenek Manaamu. Szybko, chęć udziału w wydarzeniu potwierdziło kilkadziesiąt tysięcy osób a jego zdumione inicjatorki stwierdziły, że i z taką ilością osób, wspólny taniec się odbędzie, ale wymaga jeszcze kilku dopracowań. Wydarzenie pod hasłem "Czekam na wiatr, co rozgoni" ma odbyć się 8 września.