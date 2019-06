Pokaźne drzewa wycięte przy ul. Wrocławskiej w Opolu. MZD: Względy bezpieczeństwa [ZDJĘCIA]

Drzewa wycięto kilka dni temu. - Ekipy pilarzy najpierw je ogłowiły, a potem porżnęły na kawałki. To był bardzo przykry widok, bo to były bardzo dorodne drzewa - relacjonuje pan Dariusz, który poinformował nas o tej sytuacji.

- Tyle się mówi o tym, że Opole ma być bardziej zielone. Tymczasem w mieście ciągle ubywa drzew! I nawet jeśli w ich miejsce nasadzone będą nowe, to nas już dawno nie będzie, zanim one osiągną takie rozmiary. Lepiej by było, aby miasto dbało o to, co jest, zamiast usuwać problemowe rośliny i w ich miejsce sadzić nowe - przekonuje pan Dariusz.