Ten pseudo polityczny lewacki spęd, babrający młodych ludzi w błocie wymieszanym z petami i gumkami nazywać kulturalną imprezą? To chyba lekkie nadużycie. Niby kto ma odddchamiać? A któryż to autorytet kultury osobistej? To się człowiek może trochę ubawić na tym polskojęzycznym portalu. Może lepiej zagnać to rozleniwione towarzystwo rządne wrażeń do zbierania wiśni i malin, bo brakuje rąk do pracy przez spekulantów? Wam się w d. poprzewracało z tego dobrobytu, demokracji i dobrej zmiany... Do pracy, a nie na garnuszku "starych" w błocie się tarzać :) Najpierw praca potem przyjemności.