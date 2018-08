Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Do idącej ulicą matki z 2,5-letnim dzieckiem miał podjechać samochodem ojciec, odebrać malucha kobiecie i odjechać w nieznanym kierunku. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na jednej z ulic w Strzelcach Opolskich.





Po incydencie matka trafiła do szpitala.



- Wyjaśniamy też okoliczności zdarzenia, sprawą zajmie się też sąd rodzinny - mówi młodszy aspirant Paulina Porada, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.



Policja nie uruchomiła procedury childalert, ponieważ nie było takiej konieczności.



Jak nieoficjalnie podaje Radio Opole rodzice dziecka mieszkają za granicą, są w trakcie rozwodu. Istnieje podejrzenie, że matka wyjechała z dzieckiem do Polski, bez wiedzy ojca.







