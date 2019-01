Policja w Opolu ma mieć nowy komisariat przy ul. Zielonogórskiej. Ten przy ul. Chabrów do zamknięcia

Arkadiusz Wiśniewski podkreśla, że współpraca z policją jest dla niego bardzo ważna, ponieważ przekłada się to na bezpieczeństwo mieszkańców. - Dlatego też na najbliższą sesję rady miasta przedstawimy projekt uchwały w sprawie przekazania gruntu na rzecz policji, by ta mogła wybudować tam nowy posterunek - mówi.

Policja ma otrzymać teren o powierzchni około 0,5 hektara. Jego wartość oszacowano na 300 tys. zł. - Jego atuty to dobre skomunikowanie z układem drogowym, umożliwiające szybką reakcję. Istnieje też możliwość rozbudowy i powiększenia działki w przyszłości - wylicza.

Inspektor Jarosław Kaleta informuje, że w całej Komendzie Miejskiej Policji w Opolu pracuje około 500 policjantów. - Ciężko pracują, aby w tym ponadstutysięcznym mieście było bezpiecznie. Dlatego dążymy do tego, aby zapewnić policjantom dobre warunki wykonywania obowiązków służbowych - mówi.

Komendant wojewódzki policji przypomina, że kilkanaście lat temu w Opolu były trzy komisariaty, ale gdy zapadła decyzja, by jeden zlikwidować, jego pracowników rozdzielono pomiędzy komisariaty przy ulicach Cmentarnej i Chabrów. - Należy poprawić warunki dla osób pracujących w tym drugim budynku - przyznaje.

Obecnie pracuje tam ponad 90 policjantów oraz około 10 osób cywilnych. I to właśnie oni mieliby się przenieść do komisariatu, który ma powstać przy ul. Zielonogórskiej. - Na razie nie mamy planów co do przyszłości budynku przy ul. Chabrów - przyznaje insp. Jarosław Kaleta.

Nie wiadomo też kiedy konkretnie powstanie nowy posterunek przy ul. Zielonogórskiej. Nieznany jest też szacunkowy koszt inwestycji.

W piątek prezydent i komendant podpisali list intencyjny w sprawie przekazania gruntów. O tym, czy do tego ostatecznie dojdzie, zdecydują radni na najbliższej sesji.

FLESZ - wypadki drogowe - pierwsza pomoc