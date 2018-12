Policjanci poszukują fałszywej wnuczki, która oszukała opolankę na 40 tys. zł

Oszuści, którzy wyłudzają pieniądze metodą "na wnuczka" lub "na policjanta" cały czas są aktywni. Wciąż próbują różnych metod oszustwa, aby wzbogacić się kosztem innych. Wciąż zdarzają się sytuacje, że seniorzy dają wiarę oszustom i przekazują im oszczędności swojego życia.

I tak było kilka dni temu w Opolu. Do 78-latki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę. Poprosiła o pożyczenie pieniędzy, które musi wpłacić na kaucje, ponieważ spowodowała wypadek.

- Powiedziała, że jeśli nie wpłaci pieniędzy to trafi do więzienia - informuje podinspektor Marzena Grzegorczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Do rozmowy telefonicznej włączył się mężczyzna, który podając się za policjanta potwierdził wersję kobiety.

Pokrzywdzona dała wiarę swoim rozmówcom i przekazała kobiecie 40 000 złotych które wcześniej wypłaciła z banku.

Teraz, na podstawie zebranych dowodów, opolscy policjanci sporządzili jej portret pamięciowy. Jeśli ktoś zna tą kobietę , lub ma jakąkolwiek wiedzę na jej temat, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami pod numerem tel. 77 42 22 546. Każda informacja może być przydatna w prowadzonym przez nas śledztwie.