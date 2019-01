Policjanci zatrzymali 43-latka, który krzyczał, że w Opolu ktoś zginie

Zatrzymanie 43-latka to pokłosie naszej ubiegłotygodniowej publikacji.

W rozmowie z psychiatrą dziennikarka opisała sytuację, której była świadkiem na ulicy Opola: mężczyzna wykrzykiwał, że następna osoba zginie właśnie w stolicy regionu.

Doktor Wojciech Osiński przyznał w tej rozmowie, że zabójca z Gdańska może mieć naśladowców.

Policjanci błyskawicznie ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o to przestępstwo.

Wytypowany 43-letni mieszkaniec miasta został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji - mówi sierż. sztab. Dariusz Świątczak z KWP w Opolu. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu stosowania gróźb karalnych, za co grozi do dwóch lat więzienia.