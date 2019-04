Polscy aktorzy w "Grze o Tron"? Tak wyglądałby serial w rodzimej obsadzie (wizualizacja)

Co by było, gdyby w kultowym serialu "Gra o Tron" wystąpili polscy aktorzy? Nie musicie sobie już tego wyobrażać, ponieważ przygotowaliśmy dla Was wizualizacje z zupełnie nową, zaskakującą obsadą. Dobór rodzimych gwiazd został oparty o propozycje odbiorców fanpejdża "Nie śpię, bo oglądam seriale". Zobaczcie, jak prezentuje się GoT w polskiej wersji!