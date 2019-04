Polskie drogi wśród najbardziej niebezpiecznych w Europie

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu co roku przygląda się europejskim drogom. W raporcie z 2018 r. Polska znajduje się w czołówce, ale nie jest to powód do dumy, bowiem oznacza, że nasze drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie. Ginie na nich prawie cztery razy więcej osób niż w Norwegii.

Polskie drogi są niebezpieczne, mimo że zmniejsza się liczba ofiar śmiertelnych

Mimo, że w porównaniu z 2010 rokiem ofiar śmiertelnych na polskich drogach jest mniej, wciąż znajdujemy się w czołówce pod względem niebezpieczeństwa. Nawet w dłuższej perspektywie udało nam się zredukować liczbę śmierci na drogach, jednak biorąc pod uwagę okres od 2001 do 2017 roku, nie osiągnęliśmy na tym polu zbyt dużego sukces, w porównaniu z innymi krajami, mimo, że liczba ta zmniejszyła się niemal o połowę. Przez 16 lat najlepiej poradziły sobie z tym Estonia i Łotwa, gdzie liczba śmierci na drogach zmniejszyła się o 76%. Najgorzej poszło na Malcie - tam śmierci na drodze przybyło o 19%.