Pomoc drogowa w zamian za… tankowanie!

Jak działa pakiet Assistance?

To bardzo proste. Dla klientów Shell zarejestrowanych w programie Shell ClubSmart pomoc drogowa jest bez żadnych dodatkowych opłat. Klienci Shell mogą teraz liczyć na pomoc w postaci doładowania akumulatora, zmiany koła czy dowozu paliwa, gdy skończy się w czasie podróży. W ofercie znalazły się również porady prawne Allianz Assistance w przypadku kolizji drogowej oraz pomoc przy wymianie niewłaściwego paliwa. Aby skorzystać z oferty wystarczy, że masz zarejestrowane konto na stronie shellsmart.com, a w miesiącu poprzedzającym zdarzenie na Twojej karcie zarejestrowano transakcję o wartości powyżej 1 punktu Shell ClubSmart. W razie zdarzenia należy zadzwonić na specjalną infolinię i podać swoje imię, nazwisko i numer karty Shell ClubSmart.

Nie tylko pomoc drogowa

Posiadacze kart Shell ClubSmart poza pomocą drogową mogą czerpać z programu wiele innych korzyści. Nowością w programie jest współpraca z Booking.com i Rentalcars.com. Każdy uczestnik programu dokonując rezerwacji na Booking.com lub wypożyczając samochód na Rentalcars.com otrzymuje na swoje konto ClubSmart 5 punktów za każde wydane 1 euro (lub jego ekwiwalent, jeżeli płaci w innej walucie). Wystarczy wejść na powyższe strony przez zakładkę „partnerzy” na stronie www.shellsmart.com i podać numer swojej karty Shell ClubSmart wypełniając dane rezerwacji.

Czy możemy się spodziewać, że teraz stacje paliw będą o nas dbały nie tylko podczas samego tankowania? Zdecydowanie tak! W ostatnich latach rola stacji paliw bardzo się zmieniła. To już nie tylko miejsce, które odwiedzamy jedynie wtedy, gdy bak w naszym samochodzie wymaga wypełnienia. Stacje paliw dynamicznie się rozwijają pod względem asortymentu i stają się bardzo wygodnym przystankiem w podróży, zarówno dla osób będących w drodze służbowo, jak i dla rodzin z dziećmi. Na stacji możemy się zatrzymać, chwilę odpocząć i nabrać sił. Znajdziemy tam również produkty pierwszej potrzeby: spożywcze, kosmetyczne, samochodowe, a także napijemy się pysznej kawy, zjemy przekąskę lub większy posiłek, a nawet odbierzemy paczkę! „Śledzimy trendy i stale badamy potrzeby naszych klientów. Wiemy, że są zabiegani, często nie mają czasu przygotować w domu posiłku, a zakupy robią w biegu, jednocześnie wykonując służbowe telefony. Dlatego organizujemy nasze stacje w taki sposób, aby kierowcy mogli nie tylko zatankować samochód wysokiej jakości paliwem, ale też zrobić najpotrzebniejsze zakupy, spokojnie zjeść wartościowy posiłek, a jeśli akurat są w trakcie pracy, to także odpisać na pilne maile korzystając z naszego darmowego WiFi” - mówi Rafał Molenda, dyrektor działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej, Shell Polska.

Jesz co chcesz

Jeszcze kilka lat temu na stacjach paliw do wyboru był hot dog lub batonik. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. „W tym roku odświeżyliśmy naszą ofertę gastronomiczną deli by Shell, a w wybranych lokalizacjach wzbogaciliśmy ją o nowy koncept Jesz co chcesz” _– mówi Rafał Molenda – „W ramach tego konceptu klienci mogą kupić kanapki, sałatki czy burgery skomponowane z wybranych przez siebie składników. Na wielu stacjach czekają również świeżo wyciskane soki z pomarańczy, tortille, kruche ciastka oraz kremowe i lekkie jogurty, jak również zupy oraz dania lunchowe”._

Patrząc na rozwijającą się ofertę na stacjach paliw, można odnieść wrażenie, że paliwo zeszło na dalszy plan. Nic bardziej mylnego! Oferta paliwowa pozostaje jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania stacji. „Nasi klienci wiedzą, że na stacjach Shell mogą liczyć na najwyższą jakość paliwa. Jako pierwsza sieć w Polsce wprowadziliśmy do swojej oferty paliwa premium, a w ubiegłym roku wszystkie paliwa Shell zostały wzbogacone innowacyjną formułą DYNAFLEX, która pomaga czyścić i chronić silnik” – komentuje Rafał Molenda z Shell Polska.

Shell posiada 420 stacji w całej Polsce. Na wszystkich dostępna jest pełna oferta paliwowa, w tym paliwa premium pod nazwą V-Power, a także oferta gastronomiczna deli by Shell. Stacje Shell w Polsce przystosowane są do rodzin z dziećmi – na 372 z nich dostępne są przewijaki dla dzieci, dodatkowo na wybranych stacjach funkcjonują kuchenki mikrofalowe, w których można podgrzać posiłek dla malucha.