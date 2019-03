Pomóżmy gimnazjalistom z PG 9 w Opolu wygrać ogólnopolski konkurs teatralny. Głosujcie przez internet!

To jedno z 12 przedstawień z całej Polski, które osiągnęło taki sukces. Ale może być jeszcze lepiej. Teraz wszystko w rękach intenautów. - Głosujcie na nas! - apelują gimnazjaliści z opolskiej „dziewiątki”.

Hasło tej edycji Przeglądu, nawiązujące do 100-lecia obchodów niepodległości Polski, było impulsem dla młodych twórców i pedagogów do tego, by sięgnąć zarówno do historii, jak i literatury polskiej i wyciągnąć z nich to, co najsilniej przemawia i porusza młodych artystów.

Aby zagłosować spektakl młodych opolan trzeba wejść na stronę http://iteatr.tvp.pl/20514112/glosowanie. Można tam obejrzeć spektakl i oddać głos (z każdego komputera tylko jeden).

Głosowanie trwa do 11 marca.

