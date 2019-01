Ponad 9 kilometrów dróg rowerowych ma powstać w Opolu. Wzdłuż których ulic?

W ubiegłym roku w Opolu do użytku oddano ponad 3 km nowych tras dla cyklistów. Powstały m.in. wzdłuż rozbudowanej ul. Niemodlińskiej, przebudowanego mostu nad Kanałem Ulgi oraz nowej drogi, która prowadzić będzie do Centrum Usług Publicznych.

W planach było wykonanie jeszcze pięciu innych odcinków o łącznej długości dwóch kilometrów. Mowa o dwóch trasach wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni Akwarium do skrzyżowania z ul. Plebiscytową oraz pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Głogowską i Tysiąclecia), drogach wzdłuż ulic Budowlanych (pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Składową i Usługową) i ul. Nysy Łużyckiej (od wiaduktu nad ul. Bończyka do skrzyżowania z ul. Wrocławską) oraz o połączeniu z pomiędzy ul. Wrocławską a pl. Kazimierza. Drogi nie powstały, bowiem nie znaleziono chętnych do realizacji.

Te trasy włączono do planów inwestycyjnych na 2019 rok. W Opolu ma powstać łącznie 15 ścieżek o długości przekraczającej 9 km. Na liście są drogi m.in. wzdłuż ul. Frankiewicza (dwa odcinki), ul. Sosnkowskiego i Horoszkiewicza (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Ozimskiej), al. Witosa (lewa strona), ul. Tysiąclecia i Grudzicka (od skrzyżowania z ul. Ozimską do ul. Wschodniej), ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do Tarnopolskiej) i ul. Krapkowickiej (połączenie ul. Bolkowskiej z rondem przy II kampusie Politechniki Opolskiej).

Szacunkowy koszt realizacji to blisko 9 mln zł, z czego prawie 6 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Inwestycja jest elementem szerszego projektu, wartego w sumie ponad 33 mln zł. Jego owocem będzie powstanie łącznie blisko 21,5 km tras rowerowych w Opolu oraz w siedmiu innych gminach Aglomeracji Opolskiej.

Plany w gminach są następujące: