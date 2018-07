Na początku października ma się zakończyć budowa trzech nowych bloków z mieszkaniami dla seniorów na osiedlu Dambonia w Opolu. Ponad połowa lokali jest już zarezerwowana.

Nowe mieszkania dla seniorów powstają w sąsiedztwie środowiskowego domu samopomocy Magnolia przy ul. Dambonia. Prace budowlane prowadzone są od później jesieni minionego roku.- Na miejscu codziennie pracuje około setki robotników. Inwestycja ma 11-miesięczny termin realizacji, dlatego staramy się maksymalnie wykorzystać sprzyjającą pogodę i robić jak najwięcej - mówi Sławomir Mojzyk z firmy Energopol, wykonawcy prac na osiedlu Dambonia.- Zasadnicze prace budowlane w blokach są już zakończone. Obecnie jesteśmy na etapie docieplania elewacji oraz robót wykończeniowych. We wnętrzach układane są kafelki, potem przyjdzie czas na panele oraz montaż grzejników. Powstaje parking, który pomieści około 150 pojazdów, a także prowadzącej do niego drogi. Wkrótce rozpoczną się nasadzenia zieleni - opisuje Sławomir Mojzyk.Inwestycja przy ul. Dambonia realizowana jest na zlecenie miejskiej spółki Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Prezes Tomasz Maciaś podkreśla, że nic nie wskazuje na to, aby jesienny termin ukończenia robót był zagrożony.- Robotnicy powinni stamtąd zniknąć na początku października. Potem będą odbiory techniczne, które potrwają kilka tygodni. Będziemy chcieli wręczyć klucze pierwszym lokatorom jak tylko będzie po odbiorach. Powinno to nastąpić na początku listopada - zapowiada.W trzech budynkach przy ul. Dambonia są łącznie 102 mieszkania. Dzielą się na dwa rodzaje: kawalerki o powierzchni około 34 metrów kwadratowych oraz mieszkania dla par o pow. 40 m kw. Mogą je wynająć osoby powyżej 60. roku życia.W przypadku kawalerki konieczna jest wpłata partycypacyjna w wysokości 50 tys. zł. W przypadku większego mieszkania wysokość tej wpłaty wynosi 60 tys. zł. Oprócz tego przyszli lokatorzy muszą opłacić z góry równowartość trzymiesięcznego czynszu. Jego stawkę ustalono na ponad 18 zł za metr kw. mieszkania.- W sytuacji, gdy lokatorzy postanowią się wyprowadzić, opłata partycypacyjna będzie im w pełni zwrócona. Podobnie będzie w sytuacji śmierci lokatora, wtedy pieniądze przekazane będą spadkobiercom - mówi Tomasz Maciaś.Realizacja osiedla dla seniorów przy ul. Dambonia kosztuje około 16 mln zł.