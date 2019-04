Poproszę kawę! Czyli o piciu kawy „jak prawdziwy Włoch”… i nie tylko

Picie kawy to integralna część włoskiej kultury. Nic w tym dziwnego, skoro jej historia we Włoszech sięga aż XIV wieku! Przez stulecia kawa wywierała wpływ na różne aspekty życia włoskiego społeczeństwa, a z biegiem czasu jej picie stało się dla Włochów codziennym rytuałem, z którego znani są dziś na całym świecie.

W jaki sposób Włosi piją swoją kawę? Jak zamawiać espresso podczas podróży po Słonecznej Italii, żeby zrobić to „jak prawdziwy Włoch”, albo zwyczajnie zaimponować znajomym podczas spotkania w kawiarni?

Oto kilka prostych wskazówek:

1. Po pierwsze… nie używaj słowa espresso

Espresso to oczywiście prawidłowy termin na określenie kawy z ekspresu zamawianej w kawiarni czy restauracji. Włosi rzadko jednak używają tego słowa, uważając je za zbyt „techniczne” i po prostu… zbyteczne. Jeśli podróżując po Włoszech poprosimy w kawiarni po prostu o kawę, nikt nie będzie miał wątpliwości, że chodzi właśnie o espresso - najbardziej typowy napój włoskiego Kowalskiego.

2. Nie komplikuj!

Zamawianie kawy dla Włochów jest naprawdę proste. Między innymi dlatego, że najchętniej piją kawę czarną, a jeśli z mlekiem to np. cappuccino, czy latte macchiato. Jeśli poprosisz włoskiego baristę o jakąś „ekstrawagancką” kombinację, popularną akurat za granicą, nie zdziw się, gdy nie będzie to najlepiej odebrane. Nie oznacza to jednak, że Włochom brakuje w tym względzie fantazji. Zdarza im się zamówić np. marocchino – czyli pyszne espresso z dodatkiem stopionej czekolady, odrobiną spienionego mleka, posypane kakao, czy caffè shakerato – „wstrząśnięte” espresso z lodem, czasem także z dodatkiem likieru.

3. Po południu? Bez mleka!

Możemy być pewni, że zamawiając w kawiarni czy restauracji kawę z mlekiem o niewłaściwej porze, przyciągniemy zdziwione spojrzenia. Zamawianie cappuccino po południu stało się nawet swoistym znakiem rozpoznawczym i sposobem na odróżnienie turystów od Włochów. Ci ostatni są bardzo rygorystyczni jeśli chodzi o pory spożywania kawy z dodatkiem mleka. Cappuccino można wypić na śniadanie albo późnym porankiem, jednak w późniejszych godzinach dopuszczalne jest już tylko espresso. A jeśli będziemy chcieli je nieco wzbogacić, np. po obfitym popołudniowym posiłku, dobrym wyborem będzie caffè corretto – espresso z dodatkiem grappy lub innym mocnym alkoholem.

Warto jednak pamiętać, że by napić się prawdziwej włoskiej kawy wcale nie musimy być tak rygorystyczni, starając się naśladować Włochów. Lavazza, marka uważana za synonim włoskiej kawy od z górą 120 lat, udowadnia że doświadczanie smaku autentycznej włoskiej kawy jest możliwe niezależnie od tego, jakie są nasze ulubione sposoby jej picia.

A jak kawę najchętniej piją Polacy?

Trudno nie zauważyć, że polscy wielbiciele kawy coraz chętniej otwierają się na nowe kawowe doznania, próbując nieznanych wcześniej sposobów jej przygotowania. Nasze rosnące zamiłowanie do kawy najlepiej potwierdzają liczby. Z przeprowadzonego przez agencję Maison&Partners badania wynika, że 83% polskich kawoszy pije kawę codziennie, a 52% nawet kilka razy w ciągu dnia.

Zmieniają się także nasze kawowe nawyki. Wprawdzie nadal 72% respondentów przyznaje, że zaparza kawę zalewając ją po prostu wrzątkiem, ale liczebność tej grupy znacząco spadła w porównaniu z wynikami poprzedniego badania przeprowadzonego w roku 2016 (87%). Większość z badanych osób (57%) deklaruje też, że jest otwarta na próbowanie nowych sposobów przygotowywania kawy, co potwierdzają i inne wyniki, np. wzrost liczby użytkowników kawiarek Moka (z 8% w roku 2016 do 16% obecnie). Zdecydowanie preferujemy kawę mieloną (75%) i najczęściej pijemy ją po prostu czarną (55%) lub z dodatkiem mleka (56%). Inne z ulubionych rodzajów kawy to: cappuccino (38%) i espresso (32%).

Bez względu jednak na różnice w kawowych preferencjach, zwyczajach i codziennych rytuałach, ogromna większość polskich miłośników kawy przyznaje, że kluczowe znaczenie ma dla nich jej jakość (92%), a za atrybut, który zapewnia tę wysoką jakość 47% badanych uznaje włoskie pochodzenie kawy.

Nie oznacza to jednak, że ulegamy przekonaniu, że prawdziwą włoską kawę można pić tylko tak, jak robią to Włosi. Na szczęście! W końcu prawdziwy Włoch nigdy nie wypije kawy z mlekiem po południu, co byłoby trudne do zaakceptowania dla niejednego polskiego kawosza ;).

Cieszmy się zatem doświadczaniem smaku włoskiej kawy w sposób, który lubimy najbardziej! Wtedy najlepiej docenimy jej autentyczny charakter rodem z Włoch.

Lavazza uważana jest za synonim włoskiej kawy od z górą 120 lat.

