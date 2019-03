Poradnia seksuologii i patologii współżycia powstała w Opolu. Specjaliści uczą, jak sprawić, by seks był tylko przyjemnością

Panie uskarżają się natomiast m.in. na brak satysfakcji z seksu albo na niechęć do zbliżeń. Czynnikiem, który na to wpływa, bardzo często jest lęk przed ciążą.

Seksuolodzy mówią, że z roku na rok przybywa też mężczyzn, którzy decydują się na wazektomię, jako metodę zapobiegania nieplanowanej ciąży.

- Najczęściej są to mężczyźni w średnim wieku, którzy mają już rodziny i nie chcą kolejnego potomstwa - mówi Justyna Laxy-Kruppa. - Lekarz raczej nie wykona wazektomii osobie młodej, która teraz deklaruje, że nie chce mieć dzieci, ponieważ proces jest nieodwracalny, a istnieje przecież ryzyko, że w przyszłości taki człowiek zechce zostać ojcem.

Specjaliści, którzy czekają na Opolan w nowej przychodni, rozprawiają się m.in. z kwestią orgazmów, które obrosły legendą.

- Wiele pań sądzi, że będą towarzyszyły temu fajerwerki, jak mówi prof. Lew-Starowicz, a orgazmy bywają całkiem zwykłe. Kiedy o tym mówimy, kobiety są zdziwione, bo okazuje się, że przeżywały je, choć nie wiedziały, że to orgazm - mówi seksuolog. - Są oczywiście techniki, które pozwalają przeżyć go intensywniej i my możemy ich nauczyć. Z badań wynika jednak, że 3 do 6 proc. kobiet w populacji nigdy nie osiąga orgazmów, choć mogę one wieść satysfakcjonujące życie seksualne.

Aby umówić się do poradni seksuologii należy mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Wizyty są bezpłatne.

Informacje uzyskacie na stronie www.centrumsenso.pl lub pod numerem tel. 734 816 916.