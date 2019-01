Port Lotniczy Wrocław. Nowy rozkład lotów na wrocławskim lotnisku. Nowe połączenia. Gdzie polecimy zimą z Wrocławia?

Dwa nowe połączenia uruchamiają tanie linie – Wizz Air do Charkowa, a Ryanair do Kijowa Boryspola. Oba kierunki startują już 28 października.

Będzie też nowe połączenie sieciowe. Brussels Airlines, flagowe belgijskie linie lotnicze, uruchamiają rejsy do Brukseli. Pierwszy samolot na tej trasie wystartuje 25 lutego 2019 r.

Egzotyczne nowości znalazły się również w ofercie biur podróży – to Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj) i Oman.

Ponadto nowością zimową będą czarterowe loty do Turcji (Antalya). W siatce połączeń czarterowych są też: zeszłoroczny hit - Zanzibar, Egipt i Wyspy Kanaryjskie.

Gdzie polecimy zimą z Wrocławia?

Łącznie w rozkładzie lotów na sezon zimowy 2018/2019 znalazło się 41 połączeń niskokosztowych (w tym jedno krajowe do Gdańska), 10 sieciowych (w tym krajowe na Lotnisko Chopina w Warszawie) oraz 7 czarterowych.

– Z punktu widzenia pasażerów liczy się też fakt, że siatka połączeń jest coraz bardziej zróżnicowana. W tym sezonie w ofercie przewoźników niskokosztowych pojawiają się kolejne kierunki wschodnie i zostaje aż 12 atrakcyjnych kierunków południowych, od Teneryfy, przez Lizbonę, Neapol, po Kutaisi. Cieszymy się również z tego, że swoją ofertę z Wrocławia konsekwentnie rozwijają przewoźnicy sieciowi – mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Od nowego sezonu linie SWISS wprowadzają dodatkowy, niedzielny rejs do Zurychu. Na tej trasie pasażerowie będą mieli do dyspozycji łącznie cztery rejsy w tygodniu.

Z kolei Air France, na bardzo popularnej trasie na główne lotnisko Paryża (Charles de Gaulle), wprowadza większe samoloty. Aktualnie obsługuje ją samolot Embraer 170 (76 miejsc), a w sezonie zimowym (od poniedziałku do piątku) rejsy będą wykonywane samolotem Embraer 190 (100 miejsc).

W efekcie, pasażerowie będą mieli do dyspozycji nawet 20 połączeń dziennie do tzw. hubów – największych lotnisk przesiadkowych Europy atrakcyjnych pod kątem biznesowym. To ogromne udogodnienie dla osób podróżujących służbowo oraz planujących loty z przesiadką.

Autobusem na wrocławskie lotnisko

Dogodniejszy będzie dojazd do portu lotniczego komunikacją miejską. Oprócz autobusów linii 106, od 20 października na lotnisko jeździ linia 129, zapewniając bezpośredni dojazd do portu z zachodnich i północnych dzielnic Wrocławia.

Wygodne połączenie z centrum miasta i Dworcem Autobusowym oferuje też linia Wro Airport Express (bilety, w tym łączone dla pasażerów dojeżdżających z innych miast, dostępne są również poprzez system rezerwacyjny Flixbus), Ryanair Transfers, a już niedługo połączenie to będzie dostępne w systemie Wizz Air.

W okresie od stycznia do końca września tego roku Port Lotniczy Wrocław obsłużył ponad 2,6 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 17,6% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Tanie linie odnotowały w pierwszych trzech kwartałach tego roku aż o 28,5% pasażerów więcej, a przewoźnicy sieciowi o 20,7%.

Port Lotniczy Wrocław - ROZKŁAD LOTÓW jesień/zima 2018/2019

41 połączeń niskokosztowych:

Ryanair (29)

Rzym Ciampino

Paryż Beauvais

Cork

Bolonia

Mediolan Bergamo

Dublin

Shannon

Bristol

Glasgow

Liverpool

Londyn Stansted

East Midlands

Teneryfa

Malta

Madryt

Malaga

Manchester

Newcastle

Lizbona

Belfast

Bruksela Charleroi

Edynburg

Gdańsk

Leeds Bradford

Neapol

Oslo Torp

Palermo

Tel Awiw

Kijów Boryspol NOWOŚĆ

Wizz Air (12)

Birmingham

Doncaster-Sheffield

Dortmund

Eindhoven

Londyn Luton

Oslo Torp

Sztokholm Skavsta

Kijów Żuljany

Lwów

Rejkiawik

Kutaisi zostaje na zimę (nowość lato 2018),

Charków NOWOŚĆ

10 połączeń sieciowych:

AIR France (1)

Paryż (Charles de Gaulle) zostaje na zimę (nowość lato 2018)

SWISS AIRLINES (1)

Zurych

PLL LOT (2)

Warszawa

Tel Awiw

SAS (1)

Kopenhaga

LUFTHANSA (2)

Monachium

Frankfurt

EUROWINGS (2)

Düsseldorf

Stuttgart

BRUSSELS AIRLINES (1)

Bruksela NOWOŚĆ (od 25 lutego 2019 r.)

7 połączeń czarterowych:

Hiszpania (1)

Fuerteventura

Egipt (2)

Hurghada

Marsa Alam

Zjednoczone Emiraty Arabskie (1) NOWOŚĆ

Oman (1) NOWOŚĆ

Tanzania (1)

Zanzibar (zeszłoroczny zimowy hit)

Turcja (1)

Antalya NOWOŚĆ