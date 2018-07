W 2015 roku Krajowy Rejestr Długów opublikował wyniki badania „Portfel statystycznego Polaka”. Po trzech latach ukazały się właśnie wyniki II edycji badań, przedstawiające najbardziej aktualne dane dotyczące naszych finansów. Na początek – kondycja finansowa Polaków. Jaka jest? Zobacz sam!

Jaka jest nasza sytuacja finansowa w porównaniu z ubiegłym rokiem?

mężczyźni

osoby do 34. roku życia

osoby, których zarobki przekraczają 3 tys. zł netto

Bez porównań. Jak oceniamy swoją sytuację finansową po prostu?

Komu wiedzie się najlepiej?

mężczyźni (30%)

osoby w wieku 25-34 lat (43%)

osoby z wyższym wykształceniem (42%)

pracujący (34%) lub w innej sytuacji (nie bezrobotni, emeryci/renciści, uczniowie/studenci; 35%)

zarabiający ponad 6 tys. zł (58%)

mieszkający w miastach pow. 499 tys. zł (36%)

Dla połowy z nas nic się nie zmieniło i nasza sytuacja obecnie jest taka sama, jak rok temu. 20% Polaków przyznaje, że rok temu pod względem finansów wiodło im się lepiej niż obecnie, zaś dla 30% sytuacja jest odwrotna – obecnie wiedzie im się lepiej.Na poprawę sytuacji finansowej w porównaniu z ubiegłym rokiem zdecydowanie częściej uwagę zwracają:ponieważ w grupie wiekowej do 24. roku życia aż 61% badanych uznało swoją obecną sytuację finansową za lepszą niż przed rokiem, a osoby uczące się i studiujące najrzadziej ze wszystkich badanych wspominały o tym, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się.Kto zaś ocenia swoją kondycję finansową gorzej w porównaniu z ubiegłym rokiem? Przede wszystkim osoby o najniższych dochodach (mniej niż 2 tys. zł netto) – wśród nich aż 41% ocenia, że w zeszłym roku żyło im się lepiej. Na pogorszenie sytuacji finansowej skarżą się także osoby z wykształceniem podstawowym (35% respondentów z tej grupy) oraz ci, którzy są po 60. roku życia (36%).Sytuacja finansowa rok do roku może się zmieniać, ale niezależnie od tych zmian może być po prostu trudna lub dobra. Jak, bez sięgania pamięcią wstecz, oceniają swoją obecną kondycję finansową Polacy? ¼ ankietowanych nie ma problemów z finansami i nie musi ograniczać wydatków, by pieniędzy wystarczyło do kolejnej wypłaty. To znaczna zmiana, ponieważ w 2015 roku jedynie 7% badanych tak pozytywnie wypowiadało się o swoich finansach. 43% pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową, ale wskazuje na to, że musi ograniczać niektóre wydatki.Jest też jednak druga strona medalu . 25% badanych wskazuje, że pieniędzy nie wystarcza im na wszystko, w tym części osób (9% wszystkich respondentów) nie stać nawet na zaspokojenie bieżących potrzeb. Takich osób w 2015 roku było jedynie 4%, więc tu również nastąpił wzrost, choć ten akurat nie cieszy.Na podstawie danych demograficznych można ocenić, że najlepiej wiedzie się mężczyznom w wieku 25-34 lat z wykształceniem wyższym, mieszkającym w miastach pow. 499 tys. mieszkańców, pracujących i zarabiających ponad 6000 złotych. Częściej bowiem na to, że dochody są wystarczające i nie ma konieczności ograniczania wydatków wskazywali właśnie:Ciekawostką jest fakt, że z grupy osób zarabiających ponad 6 tys. złotych aż 7% respondentów wskazywało na poważne trudności finansowe. KRD tłumaczy to dwojako: podany dochód dotyczy gospodarstwa domowego, zatem może być niewystarczający w dużych rodzinach, z drugiej strony prawdą może być to, że „apetyt rośnie w miarze jedzenia" i osoby te zaciągnęły zobowiązania, na które dziś ich nie stać.Raport KRD będzie składał się trzech części, a na razie opublikowano pierwszą. Jak widać, zawiera ona wiele ciekawych informacji o finansach Polaków. Zobacz w naszej galerii jeszcze więcej ciekawych danych!