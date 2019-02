"Portfolio" Krzysztofa Świderskiego. Wystawa w Galerii WuBePe

Krzysztof Świderski – fotoreporter Centralnej Agencji Fotograficznej, Redakcji Fotograficznej Polskiej Agencji Prasowej, współpracownik Foto PAP, fotoreporter/dziennikarz „Super Expresu” i „Nowej Trybuny Opolskiej”.

Laureat pierwszej Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej w 1989 r. i złotego medalu na Interpress Photo w tym samym roku.

W 2019 r. mija dokładnie 50 lat od opublikowania przez - dziś znanego i uznanego fotoreportera - Krzysztofa Świderskiego pierwszego zdjęcia.

Co wydarzyło się potem, będzie można się przekonać oglądając wystawę „Portfolio”, której wernisaż odbędzie się we wtorek 5 marca o godz. 17.00. Wystawa będzie prezentowana w Galerii WuBePe do 6 kwietnia. Dla wszystkich zainteresowanych wstęp wolny.

