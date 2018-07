Masz zdjęcie do tego tematu?

Bezdomniaki są radosne i spragnione kontaktu z człowiekiem. Na pewno wniosą wiele radości do nowych domów.

We wtorek został otwarty nowy sklep w Turawa Park. Co w nim kupisz?

Kundelek jest niewielki, sięgający do kolana. Świat mu się zawalił, gdy ktoś pozbył się go jak śmiecia, porzucając przy drodze w okolicach Kluczborka. Miał szczęście, bo przeżył.Mimo tych doświadczeń piesek jest radosny, energiczny, uwielbia spacery i zabawę. W azylowym kojcu smutnieje. Kontakt w sprawie adopcji: 505 019 773 lub 506 940 725.Kochającego pana wypatruje również Czaruś, przemiły pięcioletni kotek, o pięknym, stalowo-białym umaszczeniu i bystrych oczach. Czaruś jest niesamowicie przyjazny i kontaktowy, więc szybko podbije serca tych, którzy go pokochają. Został wykastrowany, odrobaczony, posiada też książeczkę zdrowia. Czaruś korzysta z kuwety. Powinien zamieszkać w domu z osiatkowanym tarasem lub balkonem. Więcej informacji pod numerem tel. 665 135 666.