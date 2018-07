Masz zdjęcie do tego tematu?

Sejmowa komisja etyki poselskiej po raz drugi zwróciła uwagę posłowi niezależnemu z Nysy Januszowi Sanockiemu, że narusza zasadę dbałości o dobre imię Sejmu.

Z wnioskiem o ukaranie posła Sanockiego wystąpiła fundacja Viva, zajmująca się obroną praw zwierząt.W kwietniu tego roku, gdy Sejm zajmował się zakazem hodowli zwierząt futerkowych, fundacja przysłała na sejmowy adres email Sanockiego kilkaset listów z apelem, żeby poparł zakaz.Janusz Sanocki jest przeciwnikiem wprowadzania takich ograniczeń w hodowli. Jak tłumaczył komisji etyki - kilka razy poprosił nadawców, aby nie wysyłali mu takiej korespondencji, bo w tej sprawie ma wyrobioną opinię, a takie listy traktuje jak spam.Dostawał jednak apele dalej. „Wreszcie nie wytrzymałem i coś warknąłem. Doszło do połajanki” - mówił komisji Sanocki. Tymczasem fundacja Viva skarży się, że jednej z aktywistek poseł napisał: „Głupia jesteś” a prezesowi Vivy, który uznał to za chamstwo, odpisał: „W d... mam pana uwagi. Uważam pana za durnia”.Na posiedzeniu komisji etyki komisji etyki Janusz Sanocki przyznał, że zachował się niewłaściwie i ostatecznie przeprosił za swoje zachowanie. Teraz już nie reaguje na takie wymiany zdań w internecie. Od razu wyrzuca taką korespondencję do kosza.Wcześniej komisja zwróciła uwagę Sanockiemu za pomówienie burmistrza Nysy o korupcję.