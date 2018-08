1 sierpnia sieć stacji paliw Circle K dołączyła do rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Firma zaoferuje posiadaczom kart specjalne zniżki i rabaty na paliwo, usługę myjni, a także produkty z oferty gastronomicznej.

W ramach programu klienci stacji, za okazaniem Karty Dużej Rodziny, będą mogli skorzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwa bazowe w wysokości 8 groszy za litr, a także na paliwa premium w wysokości 15 groszy za litr.Firma zaproponowała też zniżkę 20 proc. na wybrane produkty oferty gastronomicznej oraz rabat 25 proc. na usługę myjni (dotyczy wybranych stacji).- Podróżowanie dużą rodziną to nierzadko wyzwanie, szczególnie w okresie wakacyjnym. Cieszymy się, że dołączając do programu możemy wspierać rodziców i ich dzieci w rozsądnym planowaniu codziennych wydatków - mówi Rafał Droździak, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Circle K Polska.Karta Dużej Rodziny to program koordynowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmujący szereg zniżek na towary i usługi oferowane zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych (posiadających trójkę lub więcej dzieci) i można do niego przystąpić niezależnie od dochodów.Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku od 1992r. i prowadzi sieć ponad 350 stacji paliw na terenie całej Polski.Sieć ta obejmuje flagowe stacje własne, stacje segmentu ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K Polska jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard), jedna z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience.Prowadzi ona działalność w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ta kanadyjska firma posiada na świecie około 14000 sklepów typu convenience i stacji paliw oraz zatrudnia ponad 120000 pracowników. Akcje Alimentation Couche –Tard notowane są na giełdzie w Toronto (TSE).