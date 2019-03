Pożar domu w Łaziskach pod Strzelcami Opolskimi po uderzeniu pioruna. Ogromne straty - z domu zostały zgliszcza

- To wszystko trwało sekundy - mówi pan Jan, właściciel domu. - Usłyszałem potężny huk. Gdy wybiegłem na dwór zobaczyć co się stało, na poddaszu był już ogień. To było nie do ugaszenia.

Ogień rozprzestrzenił się w błyskawicznym tempie, bo feralnej nocy wiał bardzo silny wiatr. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, cały dom stał już w ogniu.

- Blacha na dachu była rozgrzana do czerwoności - relacjonują nam strażacy. - Zdusiliśmy pożar tak, żeby nie rozprzestrzenił się na budynki gospodarcze.

Pan Jan i jego przybrany syn zostali bez niczego: meble, sprzęt AGD, a nawet buty i ubrania - wszystko spłonęło.

Schronienia na noc udzielili im sąsiedzi.

- Organizujemy lokal socjalny - zapewnia Marcin Wycisło, wójt gminy Jemielnica. - Zaproponujemy poszkodowanym zamieszkanie w jednym z gminnych budynków w Barucie.