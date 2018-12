Pożar mieszkania w bloku przy rondzie na pl. Konstytucji 3 Maja w Opolu. To było podpalenie? [zdjęcia]

Paliło się mieszkanie znajdujące się na szóstym piętrze budynku. Do akcji zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej. Strażacy, którzy zostali w bazie przy ul. Budowlanych, mogli obserwować akcję z okien.

- Płomienie były widoczne przez szyby mieszkania. Po przybyciu na miejsce okazało się, że drzwi do lokalu są otwarte, przez co całe piętro było zadymione, a wysoka temperatura spowodowała nadpalenie klamek drzwi do pozostałych mieszkań - relacjonuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

- Na korytarzu przebywała jedna osoba. Oprócz niej z budynku ewakuowano mieszkańców w piętra szóstego i tych znajdujących się powyżej. W sumie około 20 osób. Nikt nie został poważnie poparzony - słyszymy.

Wiele wskazuje na to, że mieszkanie zostało podpalone. Żaden z lokatorów budynku nie przyznał się do przebywania w jego wnętrzu. Sprawę przekazano do zbadania policji.

Wnętrze mieszkania spłonęło niemal doszczętnie. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Akcja gaśnicza trwała przez około dwie godziny.

