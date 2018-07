Pożary i awarie w tym bloku, który ma 50 lat to normalka aż strach mieszkać. Spółdzielnia Przyszłość w ogóle nie zajmuje się bezpieczeństwem mieszkańców, nie przeprowadza remontów, nie wymienia skorodowanych starych instalacji. Okienka na klatkach schodowych są bardzo małe ( 30/20cm ) więc jest problem z oddymieniem. Istnieje duży problem z ewakuacją ludzi, szczególnie w klatkach 3 ( wejście od strony podwórka ) 5 i 7 nie ma jak uciekać. W razie dużego pożaru może dojść do tragedii. Mamy też stare rozklekotane windy, które Sp - nia wymienia już 2 lata a jeszcze nic nie rozpoczęto, tkwimy nadal PRL-u, na innych osiedlach dawno już wymieniono i odpowiednio zabezpieczono bloki wielokondygnacyjne. TU SIĘ NIC NIE REMONTUJE I NIE PRZYSTOSOWUJE DO NOWYCH WYMAGAŃ P.POŻ wystarczy oglądnąć elewację i klatki schodowe od strony podwórka a odpowiednie organy adm. państwowej powinny się wreszcie tym zainteresować !!!