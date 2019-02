Pożar w kamienicy w Prudniku. Mężczyzna wyskoczył przed ogniem z trzeciego piętra. Trzy osoby zostały ranne

Według naszych wstępnych ustaleń ogień wybuchł w mieszkaniu na II piętrze, skąd przeniósł się na klatkę schodową, a potem na poddasze - informuje mł. brygadier Piotr Sobek, rzecznik KP PSP w Prudniku.

Ogień wybuchł około godziny 6 rano dziś, czyli w piątek 2 listopada w kamienicy na ul. Szkolnej. Jeden z mieszkańców zadzwonił po straż o 6.05, minutę później na miejsce jechał już pierwszy zastęp. W sumie akcji uczestniczyło 22 strażaków z 6 zastępów. Gaszenie trwało prawie dwie godziny.

- Jeden z mężczyzn przebywających na poddaszu na III piętrze wyskoczył z okna. Na szczęście spadł na daszek na I piętrze, co zamortyzowało upadek, a potem spadł na trawę. Z obecnych informacji wynika, że ma złamaną rękę i jest ogólnie poobijany - mówi Piotr Sobek. - Do skoku szykował się jeszcze drugi, ok. 40-letni mężczyzna, ale ratownikom udało się do niego dotrzeć i ewakuować go przez schody, ochraniając wodą.

Z kamienicy ewakuowano w sumie 13 osób. Ranne są jeszcze dwie osoby - jeden z mężczyzn jest oparzony na plecach i łokciu, a wyprowadzona przez strażaków kobieta jest podtruta dymem. Lekkie obrażenia odnieśli też dwaj strażacy. Ratownicy gasili kamienicę także ze środka budynku, w aparatach ochrony dróg oddechowych. Straty materialne są znaczne.

- Sytuacja była bardzo poważna, mogło dojść do tragedii - komentuje Piotr Sobek.

OPOLSKIE INFO - 2.11.2018