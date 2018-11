Pożar w Zdzieszowicach. 19 osób ewakuowanych z budynku socjalnego

Pozostali ewakuowani lokatorzy są pod opieką gminy - dostały schronienie w hali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach.

Na godzinę 6:30 działania nadal trwają. Trwa dogaszanie pożaru, usuwane są nadpalone elementy budynku.

Na miejscu są: wicekomendant wojewódzki oraz komendant powiatowy straży pożarnej oraz burmistrz Zdzieszowic.

Ze wstępnych oględzin wynika, że instalacja elektryczna jest cała. Wiele wskazuje na to, że doszło do zaprószenia ognia - mówi Sybila Zimerman, burmistrz Zdzieszowic. - Budynek jest w fatalnym stanie i nie nadaje się obecnie do zamieszkania. Część jest całkowicie spalona, a pozostałe pomieszczenia są okopcone od dymu. Pod naszą opieką pozostaje 13 osób. Większość z nich to osoby, które mieszkały same.