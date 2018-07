Holandia to kraj, do którego w poszukiwaniu pracy wyjeżdża co raz więcej Polaków. Holenderska gospodarka plasuje się w drugiej dziesiątce najmocniejszych gospodarek świata, a większość wskaźników (m.in. HDI, HPI, Gianiego) dowodzi, że jakość życia i rozwój społeczno-ekonomiczny stoją w Holandii na bardzo wysokim poziomie.Kto może znaleźć zatrudnienie w kraju słynącym z multikolorowych tulipanów i wiekowych wiatraków? Niemal każdy! Atrakcyjne propozycje pracy w Holandii ma dla mieszkańców Opola (i nie tylko!) Agencja Pracy WorkToday.Jeśli zastanawiamy się nad podjęciem pracy zagranicą, ale nie jesteśmy pewni, czy samodzielnie zdołamy załatwić wszystkie formalności - doskonałą decyzją będzie skorzystanie z usług doświadczonego i cieszącego się pozytywnymi opiniami pośrednika.Zaufana agencja pracy wesprze nas na każdym etapie rekrutacji, pomagając znaleźć ofertę pracy najbardziej dopasowaną do naszych potrzeb i oczekiwań.Gdy nasza kandydatura zostanie zaakceptowana przez pracodawcę - agenci pomogą nam w załatwieniu wszelkich formalności związanych z podpisaniem umowy, załatwieniem wyjazdu do Holandii oraz optymalnego zakwaterowania na czas pracy.W większość przypadków będziemy mogli również liczyć na zorganizowanie codziennego transportu na trasie kwatera - miejsce pracy, a w wybranych przypadkach z samochodu służbowego będzie można korzystać również w celach prywatnych. Taki sposób szukania pracy zagranicą gwarantuje legalność zatrudnienia oraz bezpieczeństwo całego wyjazduAgencja Pracy WorkToday to sprawdzony pośrednik pracy, specjalizujący się w holenderskim rynku pracy.Do dyspozycji osób zainteresowanych pracą w Holandii pozostają doświadczeni rekruterzy, których biura znajdują się w kilku miastach w Polsce. Telefoniczne Biuro Pracy WorkToday działa również w naszym mieście! Aktualne oferty pracy w Holandii znajdziemy na stronie worktodayonline.eu. Czytelna witryna internetowa udostępnia najważniejsze informacje opisujące poszczególne oferty: stawkę godzinową, miejsce pracy, minimalny okres pracy oraz proponowaną datę jej rozpoczęcia. Znajdziemy tutaj również dość dokładny opis stanowiska oraz wymagania.Strona umożliwia również aplikowanie na wybrane przez nas stanowisko, w ramach oferty, która najbardziej nam się spodobała lub po prostu rejestrację w bazie WorkToday, dzięki której możemy liczyć na kontakt z biura w momencie, gdy pojawi się oferta dopasowana do naszych umiejętności i oczekiwań.Zatrudnienie w Holandii mogą znaleźć zarówno osoby niewykwalifikowane (np. studenci), jak i te, które posiadają już jakieś doświadczenie zawodowo i/lub konkretne kwalifikacje.Z większością oferowanych prac poradzą sobie zarówno osoby młodsze, jak i starsze, kobiety i mężczyźni. Tymczasowa (np. wakacyjna) praca dla par To również da się zorganizować! Najczęściej niezbędna jest komunikatywna znajomość języka angielskiego, a znajomość angielskiego na wyższym poziomie i/lub znajomość języka niderlandzkiego będą dodatkowymi atutami kandydata, pozwalającymi na m.in. szybsze i lepsze zintegrowanie się w holenderskim środowisku pracy.