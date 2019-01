Pracownia Muchy Odpaduchy w Opolu. W niej dzieci będą się uczyć jak sortować odpady [ZDJĘCIA]

Pracownia Muchy Odpaduchy mieści się w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Powstańców Śląskich w Opolu. Powstawała przez kilka miesięcy i kosztowała około 100 tys. złotych.

- Część wyposażenia musiała być nowa, ale dążyliśmy do tego, aby jak najwięcej sprzętów pochodziło z odzysku - przyznaje Iwona Kowalczuk.

Naczelnik zauważa, że pracownia jest adresowana przede wszystkim dla dzieci. - Staraliśmy się odtworzyć w niej mieszkanie. W różnych sekcjach pracowni znajdują się elementy takich pomieszczeń, jak salon czy kuchnia. W nich są przedmioty, z których korzystamy na co dzień - opisuje.

- Uczestnicy zajęć będą uczyć się na temat tego, z czego one są wykonane, czy nadają się do sortowania oraz jak je sortować, by nadawały się do ponownego przetworzenia. To istotne o tyle, że źle sortując odpady możemy zamknąć im do tego drogę - zauważa.

Na zajęcia w Pracowni Muchy Odpaduchy trzeba się zapisywać w MODN. Jak informuje Iwona Kowalczuk, najlepiej, aby jedna grupa liczyła około 20 osób.

W przyszłości przy MODN ma powstać interdyscyplinarna plenerowa ścieżka dydaktyczna, będąca uzupełnieniem tego, co jest w pracowni wewnątrz budynku.