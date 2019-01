Pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego walczą o podwyżki

W poniedziałek członkowie Związku Zawodowego Pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przyłączyli się do ogólnopolskiej manifestacji, której celem jest wyrażenie niezadowolenia pracowników urzędów wojewódzkich z wysokości wynagrodzeń.

Akcja ma potrwać do piątku. W Opolu wyraża się tym, że pracownicy noszą przypięte do ubrań żółte wstążeczki, ale np.

w Lublinie mieli założyć żółte kamizelki z napisem „Godna praca, dość jałmużny”.

Pensje w urzędach w całym kraju zostały zamrożone w 2008 roku z powodu kryzysu i od 2009 roku nie dostaliśmy żadnej podwyżki poza tymi wynikającymi z awansu zawodowego - mówi Ewa Czarniecka, wiceprzewodnicząca ZZ Pracowników OUW w Opolu.



- Pracownicy rozpoczynający pracę w ubiegłym roku dostawali około 2200 zł do 2500 zł brutto, a wielu po roku rezygnowało z powodu braku perspektyw na lepsze wynagrodzenia. Odchodzili rozczarowani, dlatego fluktuacja w urzędzie jest bardzo duża. Efekt braku podwyżek jest też taki, że pracownicy z 20-letnim i wyższym stażem pracy mają wynagrodzenia na poziomie ok. 2300-2400 zł, bo kwota bazowa brutto, do której odnoszone są nasze pensje, wynosi 1874 zł (obecnie wzrasta do 1917 zł) brutto. Szacujemy, że siła nabywcza naszych wynagrodzeń w tym czasie stopniała o 16 procent. A trzeba dodać, że jako służba cywilna nie możemy podjąć dodatkowej pracy bez zgody dyrektora generalnego - kontynuuje Czarniecka.

Protestujący w urzędach wojewódzkich domagają się 1000 zł podwyżki wzorem innych podlegających ministerstwom służb, skoro udało się to policjantom czy strażakom.

Do ZZ Pracowników OUW w Opolu należy 130 osób spośród 430 zatrudnionych urzędników.

Ewa Czarniecka pytana o negocjacje z kierownictwem mówi, że w dotychczas związkowcy czuli poparcie, ale szefostwo nie miało zbyt dużego pola manewru. - Pensje w opolskim urzędzie są na jednym z ostatnich miejsc w kraju - argumentuje.

Ogólnopolską manifestację pracowników urzędów wojewódzkich organizuje NSZZ Solidarność z branżowymi związkami.

- Konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy. W najbliższym czasie poinformuje o swoich działaniach, których celem jest realizacja uchwały Komisji Krajowej z 11 grudnia, w której związek zawarł listę postulatów - czytamy na stronie ogólnopolskiej "S". - Wcześniej odbyło się spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, która w imieniu rządu odniosła się do postulatów związku. Zadeklarowała, że w najbliższym czasie poszczególni ministrowie rządu odniosą się pisemnie na stanowisko Komisji Krajowej.

Grzegorz Adamczyk, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność w Opolu, który uczestniczył w konwencie w Warszawie przypomina, że w planie budżetu zapisane były podwyżki dla urzędników, ale niektórzy ministrowie zachwiali tymi planami.

Przypomnijmy, że podwyżki "wywalczyli" sobie policjanci, którzy masowo "rozchorowali się" przed obchodami 11 listopada. Oprócz nich inne służby mundurowe i ratownicy medyczni. Domagają się ich pracownicy sądów i prokuratur.