Prezentowe pomysły na Dzień Babci i Dziadka

Poświęć im swój czas

Niewątpliwie najlepszym pomysłem na prezent dla babci i dziadka jest po prostu spędzenie z nimi czasu. Obecność wnuków jest dla nich najważniejsza i żaden prezent nie jest w stanie tego zastąpić. Warto więc wygospodarować dla nich czas, zwłaszcza w dniach 21 i 22 stycznia (21 stycznia obchodzony jest Dzień Babci, 22 stycznia to Dzień Dziadka). Pewnie wielu z nich dostanie zaproszenie do przedszkola czy szkoły na przedstawienia z okazji ich święta. Po takim spotkaniu warto wspólnie wybrać się na ciasto i kubek gorącej czekolady, albo dwa.



Pomysły na prezent

Nie muszą to być kosztowne podarunki. Dużo ważniejsza jest po prostu pamięć. Babcię i dziadka na pewno bardzo ucieszą prezenty wykonane samodzielnie przez wnuki, zwłaszcza te młodsze. Laurki, odbitki rąk, wspólne zdjęcia oprawione w ramkę zawsze będą dobrym pomysłem i wzruszającą pamiątką. Początek stycznia to też znakomita okazja na wykonanie kalendarza ze zdjęciami wnuków, który będzie towarzyszył babci czy dziadkowi przez najbliższy rok. Do tego bardzo dobrze sprawdzą się też kwiaty, czekoladki czy kosmetyki. Można pomyśleć też o zakupie bardziej oryginalnego prezentu, dedykowanego babciom i dziadkom.



Konkretne propozycje

Już od 17 stycznia w sklepach Kaufland dostępna będzie rozszerzona oferta, w ramach której można kupić m.in. dekoracyjne poduszki za jedyne 14,99 zł za sztukę, ręczniki z wyszywanym haftem zapakowane w eleganckie drewniane pudełko za 24,99 zł, a nawet ozdobne etui na okulary (również za 24,99 zł za sztukę). W tym czasie dostępne będą też ciekawe promocje dla posiadaczy kart PAYBACK. Dziadkom można podarować także nowy ciśnieniomierz (cena promocyjna 49,99 zł, cena z kartą PAYBACK to jedyne 39,99 zł).



Wspomniana oferta ważna jest od 17 do 23 stycznia. Szczegóły znaleźć można na stronie www.kaufland.pl lub w aktualnej gazetce promocyjnej.