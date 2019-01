PREZENTY NA KOMUNIĘ 2019 dla dziewczynki. Ceny, jaki prezent wybrać?

PREZENT NA KOMUNIĘ DLA DZIEWCZYNKI 2019

Jaki wybrać prezent na komunię dla dziewczynki? Za chwilę rozpoczyna się okres komunijny, więc najwyższy czas, by zacząć myśleć o komunijnych prezentach dla dziewczynki. A nie jest to łatwa decyzja. W dzisiejszych czasach trudno nadążyć za trendami. Dawniej wystarczyły BMX, Biblia, czy łańcuszek z krzyżykiem. Czy taki prezent na komunię dla dziewczynki będzie wystarczający?Obecnie coraz częściej stawia się na elektronikę, czy szeroko pojęte gadżety. Na ile zatem podążać za modą, a na ile trzymać się tradycji? Jak wybrać prezent, by nie wydać majątku, ale i zadowolić 9-latkę?

PREZENT NA KOMUNIĘ DLA DZIEWCZYNKI. Jaki prezent wybrać na komunię?

Największy ciężar spoczywa na rodzicach chrzestnych, gdyż to oni czują się w obowiązku sprezentowania najbardziej wyjątkowego prezentu dziewczynce na komunię. Należy mieć świadomość, że nie zawsze medalik czy Pismo Święte będą tym, o czym marzyła nasza chrześniaczka. Być może należy postawić na bardziej wystrzałowy gadżet, a tradycyjne dewocjonalia podarować jako dodatek.

PREZENT NA KOMUNIĘ DLA DZIEWCZYNKI. Jak w takim razie nie wydać majątku?

Nie zawsze jednak trzeba kupować nowoczesny sprzęt, na który wydamy ciężkie sumy. Czasem bardziej alternatywny, nie koniecznie bardzo drogi prezent, może sprawić równie dużą radość dziecku. Jeśli czujemy, że to zbyt mało, możemy potraktować go jako dodatek do koperty.

PREZENT NA KOMUNIĘ DLA DZIEWCZYNKI. A co z walorem duchowym?

Musimy pamiętać, że prezent komunijny jest tylko dodatkiem. Najważniejszą wartość stanowi ta duchowa. Zastanówmy się zatem, jak możemy wesprzeć nasze pociechy w natłoku przygotowań. Być może ciepłe słowo czy gest wsparcia będzie znaczył więcej, niż jakikolwiek prezent.

PREZENT NA KOMUNIĘ DLA DZIEWCZYNKI. Jaki prezent wybrać dla dziewczynki?

Zapraszamy do naszej galerii, w której przedstawimy Wam 10 najciekawszych prezentów dla dziewczynki na Komunię w 2019 r. Znajdują się tam zarówno gadżety elektroniczne, jak i bardziej tradycyjne pomysły.