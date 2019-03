Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski chwali się wykonaniem budżetu Opola za 2018 rok. PiS: Nakręcanie spirali długów

Arkadiusz Wiśniewski wskazuje, że budżet Opola w 2018 roku zamknął się kwotą blisko 1,05 miliarda złotych. Dla porównania, w 2015 roku w kasie miasta było 656 mln zł, w 2016 roku 743 mln zł, zaś w 2017 roku 876 mln zł. - Dynamika wzrostu dla tego okresu to 160 procent - podkreśla.

Prezydent Opola: Rozsądne gospodarowanie pieniędzmi

Prezydent Opola wskazuje, że w latach 2015-2018 na inwestycje wydano łącznie blisko pół miliarda złotych, z czego blisko połowa tej kwoty - konkretnie 222 mln zł - przypadła na miniony rok.

- Co ważne, z tych blisko 500 mln zł prawie 460 mln zł stanowi środki miasta pochodzące m.in. z nadwyżki operacyjnej oraz pozyskiwanych z dotacji zewnętrznych. Tylko nieco ponad 40 mln zł pochodziło z pożyczek - mówi.

- Dzięki tym pieniądzom w 2018 roku na ulice Opola wyjechały nowe autobusy miejskie. Rozpoczęła się budowa obwodnicy piastowskiej oraz centrum przesiadkowego przy stacji Opole Wschodnie. Zrealizowaliśmy rozbudowę ulicy Niemodlińskiej, przebudowę drogi w Żerkowicach oraz uzbroiliśmy tereny na tyłach ulic Ozimskiej i Plebiscytowej, dzięki czemu będzie mogło tam powstać Centrum Usług Publicznych. Zrewitalizowaliśmy ulicę Krakowską oraz plac Jana Pawła II, a także wykonaliśmy nowe obiekty sportowe i rekreacyjne, jak plac zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury - wylicza Arkadiusz Wiśniewski.

Całkowite zadłużenie miasta na koniec 2018 roku wyniosło 278,5 mln zł. To o ponad 50 mln zł więcej, jak w roku poprzednim. Ale - jak zauważa Arkadiusz Wiśniewski - wskaźnik zadłużenia do dochodów w 2018 roku wyniósł 28 proc., a zaś na koniec 2017 roku było to 26 proc.

- W latach jeszcze wcześniejszych ten współczynnik był wyższy, choć zadłużenie w liczbach bezwzględnych niższe. Dzieje się tak, ponieważ ilość pieniędzy w kasie miasta regularnie rośnie, a my wydajemy je bardzo rozsądnie - przekonuje prezydent Opola.

Arkadiusz Wiśniewski wskazuje przy tym na oceny wystawiane Opolu przez agencję ratingową Fitch. Miasto w 2018 roku w zestawieniu krajowym miało ocenę A, zaś w zestawieniu międzynarodowym BBB-. - To świadczy, że renomowana jednostka ratingowa dobrze ocenia stan finansów Opola oraz naszą politykę w tej kwestie - stwierdza.

Budżet Opola 2018 z deficytem

Renata Ćwirzeń-Szymańska, skarbnik Opola, przyznaje, że miniony rok został zamknięty na minusie. Deficyt wyniósł bowiem ponad 35 mln zł. Ostatnio podobna sytuacja miała miejsce w 2013 roku, kiedy budżet miasta zamknięto z deficytem na poziomie bliskim 34,5 mln zł. W 2014 roku deficyt był niższy i wyniósł ponad 4,5 mln zł. Natomiast lata 2015-2017 Opole zamykało na plusie wynoszącym od 7,5 do prawie 3 mln zł.

- Przy czym należy zauważyć, że na etapie planowania i zatwierdzania budżetu za każdym razem zakładany był deficyt. Przykładowo, w 2015 roku planowano deficyt na poziomie 47,5 mln zł, a rok zakończyliśmy nadwyżką przekraczającą 7,5 mln zł. W 2018 roku planowany deficyt wynosił 141 mln zł, skończyło się na 35 mln zł - wylicza Renata Ćwirzeń Szymańska.

Pani skarbnik wskazuje, że jest to owoc rozpoczęcia i prowadzenia licznych inwestycji. - Jednocześnie nasza nadwyżka operacyjna każdego roku rośnie, a w minionym wyniosła ponad 66 mln zł. Rosną dochody bieżące do kasy miasta. Podobnie jest z wydatkami bieżącymi, jednak ich dynamika jest nieco niższa od dochodów - podkreśla.

Renata Ćwirzeń-Szymańska wskazuje, że część finansowania inwestycji planowanych bądź prowadzonych w 2018 roku trzeba było przenieść na 2019 rok. Tak było m.in. w przypadku 18 mln zł na budowę obwodnicy piastowskiej, 40 mln zł na zakupy nowych autobusów, 15 mln zł na powstanie centrum przesiadkowego Opole Zachodnie czy 11 mln zł na rewitalizację ul. Krakowskiej.

Ze statystyk wynika, że wydatki majątkowe w 2018 roku miały wynieść 350 mln zł. Wydano na te cele 222 mln zł, co oznacza realizację na poziomie około 63,5 proc.

- Naszym zdaniem lepiej dokonać pewnych przesunięć, niż od razu dokładać pieniędzy do ofert przetargowych, które w pierwszym konkursie znacznie przekraczają założenia kosztorysowe. To element rozsądnego gospodarowania finansami - argumentuje Arkadiusz Wiśniewski.

PiS: Nakręcanie spirali długu

Inaczej sytuację tę postrzega Michał Nowak, lider klubu radnych PiS. - Pan prezydent najpierw kumuluje inwestycje, a potem przenosi je na kolejne lata. Dzięki temu może się chwalić, że w danym roku zrobi jeszcze więcej, czego przykładem szumne deklaracje, że w 2019 roku Opole wyda na inwestycje blisko pół miliarda złotych. W praktyce jedna czwarta tych pieniędzy to to, czego miasto nie wydało w 2018 roku - mówi.

- To dowodzi braku dalekosiężnej wizji, mapy drogowej dla działań inwestycyjnych. Wiele zaplanowanych zadań nie ma nadal wskazanego źródła finansowania, a trzeba pamiętać, że pan prezydent w kampanii dużo naobiecywał w tym względzie. Nie jest też przypadkiem pierwszy od lat koniec roku z deficytem. Z czasem Arkadiusz Wiśniewski może za wszelką cenę dążyć do realizacji kolejnych obietnic, a to będzie prowadziło do jeszcze głębszego zadłużenia Opola - przewiduje Michał Nowak.

Radny PiS zauważa, że taki scenariusz oznaczałby dla miasta dodatkowe kłopoty. - Rosnące zadłużenie może też sprawić, że trudniej będzie pozyskiwać Opolu środki zewnętrzne - stwierdza.