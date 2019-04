Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zapowiada "Lex Pospieszyński". Co na to radny? [WIDEO]

Przemysław Pospieszyński skrytykował też Łukasza Sowadę. Zarzucił mu zamiar zwołania konferencji w tej sprawie bez uprzedniej próby wyjaśnienia sytuacji w bezpośredniej rozmowie. Stwierdził, że przewodniczący rady miasta zachowuje się jak "oficer polityczny prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego".

Łukasz Sowada odpierał, że ogłada wymaga, by to nieobecny tłumaczył się z absencji, a czynności wyjaśniające w sytuacjach budzących wątpliwości należą do jego obowiązków.

Arkadiusz Wiśniewski zapowiada "Lex Pospieszyński"

We wtorkowe popołudnie do sprawy odniósł się prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Na konferencji prasowej zaprezentował zapis wideo z monitoringu urzędu. Wskazywał, że widać na nim, jak Przemysław Pospieszyński wchodzi do ratusza w nieformalnym stroju.

- Proszę spojrzeć. Buty sportowe, kurtka, bez garnituru. Mija 28 sekund. Radny wychodzi z budynku. Tyle trwała obecność pana radnego w ratuszu - mówi.

Arkadiusz Wiśniewski uważa, że wyjaśnienia przedstawione przez Przemysława Pospieszyńskiego są niewystarczające. Zauważa, że z zapisu monitoringu wynika, iż lider klubu Koalicji Obywatelskiej był w ratuszu około godz. 9.30, a w piśmie wskazuje, że telefon, z powodu którego nie było go na sesji, odebrał przed godz. 10. Przekonuje, że strój, w jakim Przemysław Pospieszyński pojawił się w ratuszu, wskazywał, iż nie planuje uczestnictwa w sesji.

- Po politykach należy oczekiwać przyzwoitości. Mówimy przecież o liderze klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Pan Łukasz Sowada wypełniał swoje obowiązki, chcąc tę sprawę wyjaśnić i za to mu dziękuję. Smutno mi jest natomiast, że w tej sytuacji to z niego robi się "oficera politycznego", a człowiek, którego zachowanie budzi wątpliwości, kreuje się na ofiarę - mówi Arkadiusz Wiśniewski.

Prezydent Opola nie wyklucza, że cała sprawa będzie zgłoszona do prokuratury, bowiem zachowanie Przemysława Pospieszyńskiego nosi znamiona poświadczenia nieprawdy. Zapowiada też, że pod głosowanie rady miasta podda nowe regulacje.

Przygotowujemy "Lex Pospieszyński". Celem jest, aby dieta radnego była uzależniona nie tylko od obecności na sesji, ale i od udziału w głosowaniach. Nie mówię, że we wszystkich, to jest jeszcze kwestia do wydyskutowania z samymi radnymi. Chodzi o to, by takie sytuacje, jak ta z marcowej sesji, się nie powtarzały. Godne rozważenia jest też powołanie komisji etyki w radzie miasta - informuje Arkadiusz Wiśniewski.

Przemysław Pospieszyński: To polowanie na czarownice

Przemysław Pospieszyński wskazuje, że obecne przepisy regulujące pracę rady miasta umożliwiają przewodniczącemu sprawdzenie obecności na sesji. - Widać jednak, że prezydent Opola stara się zrobić aferę z niczego i szuka haków na opozycję. Złożyłem przecież wyjaśnienia. Podałem powód nieobecności i poprosiłem o potrącenie nienależnie przyznanej kwoty w kwietniu, ponieważ uważam, że te pieniądze zwyczajnie mi się nie należą - komentuje.

Lider klubu KO nie zamierza przepraszać Łukasza Sowady za nazwanie go "oficerem politycznym".

- Prawdziwy przewodniczący jest przedstawicielem radnych, nie prezydenta. Powinien się ze mną skontaktować, spróbować dowiedzieć się co się stało, skąd moja nieobecność. Teraz do akcji wkroczył prezydent, choć to przewodniczący rady odpowiada za radę, a prezydent powinien się zajmować sprawami miasta. Zamieszanie, jakie wybuchło wokół mojej nieobecności to nic innego, jak polowanie na czarownice - uważa.

Zresztą, urzędnicy ratusza chyba mają lepsze rzeczy do roboty, jak śledzenie monitoringu i sprawdzanie, w co radny był danego dnia ubrany. To nieporozumienie! Nie byłem też w stroju nieformalnym. Nie na każdą sesję trzeba przychodzić pod krawatem. Miałem buty do eleganckich spodni, pod kurtką koszulę i marynarkę. Może następnym razem zapytam pana prezydenta czy dobrze wyglądam, skoro jest ekspertem od ubioru? - zastanawia się.

- Złożyłem wyjaśnienia. Osobiście uważam sprawę za zamkniętą. Szczególnie że sam pan przewodniczący wskazywał, iż sprawa została wyjaśniona. Jeśli potrącenie części z kwietniowej diety jest niewłaściwe, to niech wskaże, jak tę sytuację rozwiązać. Jeśli trzeba, mogę oddać nawet całą dietę - mówi Przemysław Pospieszyński.

Arkadiusz Wiśniewski informuje, że "Lex Pospieszyński" może być poddane pod głosowanie radnych już na sesji w kwietniu.