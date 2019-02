Problem na pływalni Wodna Nuta. Niecka rekreacyjna zamknięta przez ciało obce

Sytuacja miała miejsce w niedzielę w godzinach popołudniowych. - Po wyłowieniu ciała obcego pracownicy zastosowali standardową procedurę polegającą na zamknięciu basenu i usunięciu z niego wody - mówi Krzysztof Machała, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, pod który podlega pływalnia Wodna Nuta.

- Następnie przeprowadzona będzie dezynsekcja niecki. Potem trzeba ją będzie napełnić wodą. Później będziemy czekali na wyniki badania laboratoryjnego próbek wody. Dopiero potem okaże się, czy możemy z powrotem otworzyć basen - wylicza Krzysztof Machała i szacuje, że niecka rekreacyjna będzie zamknięta od jednego do dwóch tygodni.

Dyrektor MOSiR informuje, że koszt usunięcia wody z basenu, oczyszczenia i napełnienia na nowo wynosi około 8 tys. zł. - Do tego dochodzi przepadek wpływów z biletów od osób, które do nas nie przyjdą zniechęcone informacją o zamknięciu niecki - zauważa.

- Będziemy sprawdzali zapis monitoringu, ale tak naprawdę może to niewiele pomóc w ustaleniu tego, kto odpowiada za to, co znaleziono w wodzie. Ciało obce wyłowiono w okolicy "grzybka", gdzie są też urządzenia do hydromasażu. Jeśli w wodzie było kilkanaście osób, to trudno wytypować winowajcę - mówi Krzysztof Machała.

Dyrektor MOSiR podkreśla, że zamknięty jest mniejszy basen. Główna niecka pływalni jest dostępna.

Wkrótce uruchomione ma też być jacuzzi. To z kolei zamknięte jest już od tygodnia, z powodu wykrycia w wodzie bakterii legionelli.

- Zwana jest też bakterią prysznicową. Pojawia się wskutek niewystarczającej higieny osób przychodzących korzystać z atrakcji Wodnej Nuty. Nasza obsługa stara się pilnować, by klienci myli się przed wejściem do wody, ale niestety nie zawsze jest to możliwe - stwierdza Krzysztof Machała.

