Prof. Marian Zembala w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu: Spotykamy różnych ludzi, ale dobrych więcej

Publiczność wypełniła do ostatniego skrawka salę konferencyjną MBP w Opolu. Kto się nie zmieścił, oglądał spotkanie na korytarzu na ekranie. Prowadziła je Małgorzata Lis-Skupińska.

- To jest przesłanie, z jakim przyjeżdżam do Opola – mówi prof. Marian Zembala – że człowieka spotykany na naszej życiowej drodze, to dobry człowiek. To jest znak, który nas wewnętrznie wzmacnia. Starajmy się to dobro wyławiać, byśmy byli wzmocnieni. To nie jest naiwne myślenie. Jestem o tym głęboko przekonany.

Spotkanie z prof. Zembalą było podsumowaniem trwającego w bibliotece kiermaszu na rzecz opolskiej katedry.

- Mamy bardzo wiele książek, które otrzymujemy w darze od czytelników albo wycofujemy ze zbiorów, bo mamy ich nadmiar - mówi Danuta Łuczak z Miejskiej Biblioteki Publicznej. - Żadnej książki nie oddajemy na makulaturę. Każda znajduje nowego właściciela. Włączamy się tym kiermaszem do ratowania opolskiej katedry. Jest ona z jednej strony miejscem kultu, z drugiej perełką architektury, o którą musimy zadbać w trosce o kolejne pokolenia. Wystawiliśmy dziś 500 tomów na początek i donosimy kolejne w miarę ich ubywania.

Prof. Zembala przeznaczył - na sprzedaż na rzecz katedry - 10 egzemplarzy swojej znakomitej książki.

Prof. M. Zembala z nagrodą „Menedżera Zdrowia” za życiowe osiągnięcia