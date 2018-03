Promocja FlixBusa w Polsce. Bilety już od 99 groszy (© FlixBus)

Ruszyła pierwsza promocja cenowa dla klientów FlixBusa w Polsce. Bilety można kupić już od 99 groszy na trasach krajowych i 4,99 zł na trasach międzynarodowych.

Promocja FlixBusa w Polsce - kiedy obowiazuje



Promocja obejmuje wszystkie połączenia między 12 marca 2018 a 26 marca 2018. Bilety dostępne można kupić na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej FlixBus oraz w punktach sprzedaży.



Połączenia PolskiegoBusa dostępne na FlixBus.pl



Od 27 lutego bilety na połączenia, które dotąd dostępne były na stronie PolskiegoBusa, można

zarezerwować na stronie FlixBus.pl.



Bilety zakupione wcześniej na stronie PolskiegoBusa zachowują ważność. Do wejścia letniego rozkładu FlixBusa, podczas odprawy obowiązuje lista papierowa oraz bilety w postaci QR kodu – na telefonie lub wydrukowanym bilecie.



Pierwszeństwo wejścia na pokład mają pasażerowie z wykupioną rezerwacją miejsca na PolskimBusie, aby odprawa przebiegała możliwie najsprawniej – zarówno dla kierowców, jak i pasażerów.



FlixBus - połączenia z Opola



Autobusami Flixbus z Opola dojedziemy do pięciu miast:



> do Wrocławia

Odjazdy: godz. 01:05, godz. 11.15, godz. 17.45



> do Berlina

Odjazdy: godz. 01.20, godz. 11.15, godz. 17.45



> do Katowic

Odjazdy: godz. 1.00, godz. 13.05, godz. 18.05



> do Krakowa

Odjazdy: godz. 1.00, godz. 13.05, godz. 18.05



> do Zakopanego

Odjazdy: godz. 1.00, godz. 13.05



