Ratusz rozstrzygnął przetarg na remont odcinka ul. Prószkowskiej. Miasto zdecydowało się dołożyć brakujące 700 tysięcy złotych do inwestycji.

budowę nowej konstrukcji jezdni,

przebudowę zjazdów z ulicy na prywatne posesje

uregulowanie wysokości studzienek znajdujących się w jezdni.

Do remontu przewidziano końcowy odcinek ul. Prószkowskiej znajdujący się u wylotu z Opola, w Winowie. Miał on być remontowany już w 2017 roku, ale wtedy inwestycję przesunięto w czasie.Zakres prac na tym odcinku obejmuje m.in.Miasto dwa razy szukało wykonawcy prac na Prószkowskiej.Za pierwszym razem przetarg unieważniono, bo najtańsza oferta wyniosła 3,3 mln zł, o ok. 600 tys. złotych przekraczając kwotę zarezerwowaną w budżecie.Do drugiego konkursu zgłosiły się dwie firmy, a za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy Hucz z Boronowa. Ta opiewa na blisko 3,5 mln zł, a więc przekracza budżet o ponad 700 tys. złotych.Jak słyszymy w ratuszu, ostatecznie zdecydowano się dołożyć brakującą kwotę, bo prawdopodobieństwo uzyskania tańszych ofert w trzecim przetargu było bardzo niskie, a ogłoszenie nowego konkursu mogłoby spowodować, że inwestycja nie będzie gotowa w 2018 roku.Niewykluczone, że w celu przyspieszenia prac wykonawca zamknie remontowany odcinek ulicy Prószkowskiej.Miejski Zarząd Dróg dopuszcza taką możliwość pod warunkiem wprowadzenia objazdów oraz umożliwienia mieszkańcom dojazdu do ich posesji.