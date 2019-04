Przebudowa dróg w Parku Przemysłowym Metalchem w Opolu. Oferty droższe od szacunków

Większość dróg na terenie parku to pochodzące z lat 80. wąskie trasy z płyt betonowych. Służyły zakładowi Metalchem. Zakładu już nie ma, ale na terenie po nim funkcjonuje szereg innych firm. Dla stan nawierzchni dróg w parku stanowi spory problem. Z kolei mieszkańcy pobliskiego osiedla narzekają na pojazdy ciężarowe jeżdżące im pod oknami.

Zmienić ma to przebudowa blisko 7 kilometrów dróg na terenie parku przemysłowego. Mają one być poszerzone do siedmiu metrów, a skrzyżowania zostaną powiększone tak, by by łatwiej było na nich manewrować pojazdom o dużych gabarytach.

Plan zakłada również przebudowę dwóch skrzyżowań w ciągu ulicy Oświęcimskiej (pierwsze z ulicą Sudecką, drugie to wjazd na teren parku naprzeciwko kościoła).

Do tego dochodzi wykonanie nowego oświetlenia, chodników, tras dla rowerzystów i miejsc postojowych wzdłuż przebudowywanych dróg.

Całość ma być gotowa do połowy października 2020 roku i skutkować będzie wycinką ponad 550 drzew i krzewów.

Do przetargu zgłosiło się pięć firm. Najtańszą ofertę, wartą blisko 35 mln zł, przedstawiła firma Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźla.

Kolejną, opiewającą na 36,5 mln zł, zgłosiła firma Drog-Bud z Częstochowy. Na blisko 43 mln zł swoje prace wyceniła firma Transkom z Jaryszowa. Ponad 44 mln zł warta jest oferta Strabag z Wrocławia. Blisko 49 mln zł oczekuje Budimex z Warszawy.

Wszystkie oferty przewyższają kwotę zapisaną w budżecie Opola na ten cel – 28 mln zł. Na razie trwa analiza ofert pod względem formalnym. Nie wiadomo czy ratusz postanowi dołożyć pieniędzy do inwestycji, czy też unieważni przetarg i będzie ogłaszać nowy konkurs.

Przypomnijmy, że to drugi przetarg na przebudowę dróg na terenie Przemysłowego Metalchem w Opolu. W pierwszym zgłosiła się jedna firma, a jej oferta wynosiła 40 mln zł i była o 12 mln zł wyższa od założeń ratusza.