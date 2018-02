Przedłużające się prace utrudniają dostęp do sklepów oraz punktów usługowych, a to powoduje spadek dochodów. Według działaczy Nowoczesnej miejscy urzędnicy powinni pomóc przedsiębiorcom z Zaodrza.

- Przeciągająca się inwestycja powoduje znaczący spadek dochodów wśród firm działających na ul. Niemodlińskiej - przekonuje Jarosław Piskorski z Nowoczesnej. - Apelujemy do pana prezydenta o spotkanie z przedsiębiorcami oraz wszelkie możliwe formy udzielenia pomocy. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna i nie jest to wina przedsiębiorców, żeprzebiega w tak fatalny sposób.Prace powodują, że zmniejszyła się dostępność do sklepów i punktów usługowych.- Wytyczone „objazdy” czy chodniki „zastępcze” są w fatalnym stanie i nie zachęcają do poruszania się ul. Niemodlińską, a to z kolei ma wpływ na mniejszą liczbę klientów - oceni Piskorski.- W większości zakładów, które odwiedziłam byli pracownicy. Mówili mi, że liczba klientów jest dużo mniejsza - dodaje Grażyna Grabowska-Święs z Nowoczesnej.Działacze nie chcieli mówić, co powinien zrobić prezydent.- Nie jesteśmy jego doradcami, apelujemy, aby zajął się tym tematem - mówi Grażyna Grabowska-Święs.Przedsiębiorcy, z którym rozmawialiśmy, przyznają, że obroty mają mniejsze, ale...- Nie oczekuję, że prezydent mi osobiście pomoże. Chciałbym jednak, aby wymusił normalne tempo prac. Wiedziałem wiele, ale taki rozwlekłej inwestycji jeszcze nigdy - opowiada właściciel sklepu.Pierwotnie Skanska deklarowała, że przebudowę ulicy zakończy w listopadzie. Niedawno przedstawiciele firmy poinformowali Miejski Zarząd Dróg, że inwestycja potrwa do końca maja.- Nawet w tak odległy termin trudno uwierzyć, przecież ta inwestycja ma przysłowiowe żółwie tempo - ocenia pan Andrzej, który przygląda się budowie.W sobotę na blisko kilometrowym odcinku drogi pracowała jedna niewielka koparka i kilku pracowników z łopatami.[g]12941780[/g]