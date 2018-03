Dyrektor MOSiR Przemysław Zych został w poniedziałek powołany na stanowisko zastępcy prezydenta Opola.

Swojego nowego zastępcę prezydent Arkadiusz Wiśniewski przedstawił dziennikarzom na konferencji prasowej.- W Opolu ostatnimi czasy wiele inwestowaliśmy w różne dziedziny życia, tylko ludzie sportu mieli poczucie niedocenienia. W tej kadencji to się zmienia. Moim zastępcą został Przemysław Zych, który jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wykazał się dużym doświadczeniem i ma za sobą spore osiągnięcia. To osoba nie tylko doświadczona, ale i sprawdzona. Teraz przed nim kolejne wyzwania - stadion, aquapark, cieplak. Wiele rzeczy jest do zrobienia - mówił prezydent Arkadiusz Wiśniewski.Przemysław Zych ma też być "ludzką twarzą Ratusza". Będzie odpowiadać za politykę społeczną i lokalową.- Polityka społeczna jest arcyważna dla miasta, dla komfortu życia w naszym mieście. To ona w dużej mierze decyduje, czy ludzie wiążą swoją przyszłość z tym miastem, czy będą tu zakładać rodziny. Będę także koordynować prace wydziału lokalowego, czyli kwestię mieszkań. Najbliższe dni na pewno poświęcę zgłębieniu tych nowych dla mnie tematów - zapowiedział wiceprezydent Zych.- Doceniam jak wiele ma w sobie empatii, jak bardzo skoncentrowany jest na sprawach ludzi - mówił o Zychu prezydent Opola. - To ważne przy wyborze osoby odpowiedzialnej za sprawy społeczne, a te są dla mnie priorytetowe.Prezydencka drużyna, w sumie 6 osób (prezydent, trzech zastępców, skarbnik i sekretarz) - jak mówi Arkadiusz Wiśniewski - jest już w komplecie.Po rezygnacji z pracy, 28 lutego , w urzędzie miasta dwóch wiceprezydentów, na zwolnione stanowisko została w ubiegłym tygodniu powołana Małgorzata Stelnicka , a teraz Przemysław Zych.Nie wiadomo jeszcze kto będzie kierować Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.