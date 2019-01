Przerabiasz swoje zdjęcia? Możesz tego pożałować! Zobacz NAJGORSZE przeróbki zdjęć

Każdy z nas ma zdjęcie, które byłoby idealne do rodzinnego albumu, gdyby nie jakiś drobny szczegół: obcy ludzie w tle, czyjeś przymknięte oczy, dziwne ułożenie kończyn... W dobie postępującej technologii nie jest niczym trudnym udoskonalenie nawet bardzo złych zdjęć, zatem drobne poprawki tym łatwiej wprowadzić. Nawet jeśli ktoś nie umie poprawić zdjęć samodzielnie, bez problemu znajdziemy kogoś, kto lepiej operuje programami graficznymi. James Fridman jest znany w internecie z tworzenia nietypowych przeróbek zdjęć. Wielu ludzi pisze do niego z prośbą o przerobienie ich fotek, ale zapewne nikt nie spodziewa się tego, jaki będzie efekt końcowy. Jeśli chcesz powierzyć komuś przerobienie swojego zdjęcia, lepiej dobrze się nad tym zastanów. Zobacz w naszej galerii, jak może się to skończyć!