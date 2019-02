Przetarg na rowery miejskie w Opolu ogłoszony. Ile trzeba będzie za nie płacić?

Do tej pory pierwszych 20 minut od wypożyczenia roweru miejskiego było bezpłatne. I to się nie zmieni. Natomiast inaczej będzie naliczana płatność za przejazd wykraczający poza ten czas.

W poprzednich latach od 20 minuty do upływu pierwszej godziny od wypożyczenia trzeba było zapłacić 2 złote.Tyle też kosztowało rozpoczęcie każdej kolejnej godziny korzystania z roweru. Teraz opłata ma być naliczana co minutę. Stawka wyniesie 5 groszy.

- To rozwiązanie sensowne, o tyle, że do tej pory nie brakowało osób, które poruszały się od jednej stacji rowerowej do drugiej, byle zmieścić się w 20 darmowych minutach. Teraz będzie można skupić się na poruszaniu do celu. Szczególnie, że nowe rowery mają być wyposażone w komputery pokładowe i będzie je można zostawiać także poza stacjami - mówi Jarosław Piskorski ze Stowarzyszenia Rowerowego „Piasta” Opole.

Nowością będzie też abonament, w ramach którego za 40 zł miesięcznie będzie można dowolnie korzystać z rowerów miejskich przez godzinę dziennie.

Oprócz ceny pod uwagę brana jest też ilość rowerów, jakie oferent dostarczy ponad minimum wynoszące 200 jednośladów plus 10 rezerwowych. Maksymalnie można zadeklarować dołożenie 80 jednośladów.

Czy to oznacza, że na ulicach Opola będzie więcej rowerów miejskich? Tutaj Jarosław Piskorski jest sceptyczny. – Ten czynnik będzie grał rolę jeśli zgłosi się więcej oferentów. Ale może być tak, jak w innych miastach, gdzie do przetargu staje tylko jedna firma – zauważa.

Ratusz czeka na oferty do 25 marca. Wedle deklaracji urzędu, system ma zacząć działać na przełomie maja i czerwca. Umowa będzie obowiązywać do końca 2021 roku. W tym roku rowery mają być dostępne do końca listopada. W latach 2020-2021 system ma działać od początku marca do końca listopada.

Ilość stacji pozostanie na obecnym poziomie – będzie ich 18. Urząd miasta deklaruje, że te najpopularniejsze pozostaną na swoim miejscu, natomiast część może być przeniesiona do innych lokalizacji, m.in. w rejon realizowanych oraz planowanych centrów przesiadkowych.

Na funkcjonowanie nowego systemu rowerów miejskich w Opolu przewidziano w budżecie ponad 2,5 mln zł.

