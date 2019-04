Przewodniczący OPZZ Jan Guz odwiedził strajkujących nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu

Nauczyciele, którzy od poniedziałku strajkują w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Karola Musioła w Opolu, ubrali się w piątek na czarno.

- Te ciemne stroje to jest nasz krzyk z tego powodu, że oświata jest w stanie opłakanym, że umiera – mówi Anna Matyaszczuk, nauczycielka matematyki, przewodnicząca komitetu strajkowego. - Chcemy pokazać, że walczymy nie tylko o nasze pieniądze, przede wszystkim walczymy o przyszłość edukacji, o lepsze warunki pracy w naszych szkołach, bo to oznacza lepsze warunki do nauki dla każdego ucznia.

- Jesteśmy wdzięczni, że przewodniczący OPZZ do nas przyjeżdża i zostaniemy wysłuchani – mówią Magdalena Kadłubowska (uczy języka polskiego) i Katarzyna Balicka (historia). – Chcemy okazać nasze emocje i otrzymać wsparcie. Kiedy 8 kwietnia zaczynaliśmy strajk, była euforia. Teraz wkrada się rezygnacja, bo jesteśmy w zawieszeniu. Nic nowego się nie dzieje. My się wcale nie czujemy na strajku, czyli w szkole, ale bez uczniów, komfortowo. To jest dla nas bolesne. Idąc na strajk, mijamy naszych uczniów idących na egzamin gimnazjalny i jest nam smutno, że nas z nimi nie ma. Ale oni wiedzą, że ich wspieramy i wiemy, że oni wspierają nas.

Nauczyciele mówią, że są gotowi wrócić „do tablicy” pod warunkami: że rząd podejmie z nimi dialog i spełni żądania płacowe związków (podwyżka o 30 procent rozłożona w czasie na trzy tury po 10 proc.)

- Bardzo mnie zabolało, kiedy usłyszałam z ust polityków, że pracujemy dla misji, dla idei - dodaje Anna Matyaszczuk. - To jest cyniczne. Potwierdzam. Pracuję dla idei i z poczuciem misji, dla uczniów. Cenię sobie każdy uśmiech i każde dziękuję swoich uczniów. Uwielbiam to. Ale tym uśmiechem i tym „dziękuję” rachunków nie zapłacę ani do garnka ich nie włożę.