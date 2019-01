Przysięga elewów w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej

- Jest to przysięga trzeciego kursu służby przygotowawczej - mówi kapitan Piotr Płuciennik, oficer 10. Brygady Logistycznej. - Wzięło w niej udział 23 elewów. Oni ochotniczo zgłosili się do odbycia służby wojskowej. Mam nadzieję, że ze służbą wojskową będą wiązać swoje losy. Po zakończeniu szkolenia przejdą do rezerwy i będą szukali sobie miejsca w wybranej przez siebie jednostce wojskowej. Drzwi 10. Brygady Logistycznej stoją przed nimi otworem. Ten trzeci turnus służby przygotowawczej trwa niespełna cztery miesiące. Przez pierwsze tygodnie uczą się być żołnierzami i ten okres kończy się przysięgą. Po niej rozpoczyna się szkolenie specjalistyczne, po którym ktoś będzie kucharzem, ktoś strzelcem, kto inny kierowcą. Po zdaniu egzaminu na ocenę pozytywną staną się specjalistami wojskowymi.

Szeregowy elew Karol Macherzyński jest z Opola Chmielowic. - Bycie żołnierzem jest dla mnie spełnieniem marzeń. Trochę w późnym wieku, bo mam 26 lat na karku. Fajnie, że dzieje się to w stulecie odzyskania niepodległości. Jestem z tego dumny, że właśnie w tym roku udało się wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. Myślę, że koledzy i koleżanki również. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze. Chciałbym zostać w 10. Brygadzie Logistycznej.

- Jestem z Korfantowa - mówi szeregowy elew Łukasz Buczkowski. - Militariami interesowałem się od dziecka, chodziłem z ojcem po lesie w umundurowaniu. Zainspirował mnie serial „Czterej pancerni”. Spędziłem w wojsku intensywne chwile, przetrwałem i teraz przysięga. Ona jest przełomem. W wojsku jest trochę odmienny styl życia - musztra, rozkazy - i on mi pasuje. W przyszłości chciałbym zostać kucharzem i pracować jako żołnierz zawodowy. Reszta zależy od przełożonych.

Przysięgę złożyła dziś także szeregowy elew Małgorzata Bara z Domecka. - To jest moja tradycja rodzinna. Ojciec i mąż to byli wojskowi. O sprawach mundurowych zawsze się w domu rozmawiało. Mąż obecnie pracuje w policji. Chyba miałam się urodzić chłopakiem, bo mundur zawsze mi się podobał. Fizycznie i psychicznie dałam radę. Myślę, że to jest to, co chciałabym w życiu robić. W męskim otoczeniu w wojsku czuję się dobrze. Mężczyzna powie prawdę, nie oszuka.

Na przysięgę przybyli bliscy żołnierzy. Karolina Kowalczyk przyjechała z Czajkowa w województwie wielkopolskim.

- Przyjechaliśmy wcześniej do babci do Namysłowa – mówi. - Przysięgę składa dziś siostrzeniec. Jestem na przysiędze pierwszy raz, więc odczuwam i ciekawość, i emocję. Myślę, że decyzja siostrzeńca to dobry wybór i pomysł. Mamy już w rodzinie jednego wojskowego zawodowego.

Krystyna Buczkowska z Korfantowa przyjechała na przysięgę syna. - Wypatrzyłam już syna w szeregu – opowiada przed rozpoczęciem uroczystości. - On już dawno chciał być żołnierzem zawodowym, ale pracował w Holandii, a teraz wrócił i poszedł do wojska. On to lubił od małego. Jest dorosły, ma 30 lat, więc niech ułoży sobie życie tak jak chce. Myślę, że to dobry wybór. Najlepszy, skoro lubi to, co robi.

- Byliśmy świadkami przysięgi wojskowej, wydarzenia szczególnej wagi – mówił podczas uroczystości pułkownik Szymon Lepiarz, dowódca 10. Brygady Logistycznej. - To jeden z najbardziej doniosłych dni w życiu tych młodych ludzi. Ale też najwyższe zobowiązanie wobec państwa i narodu. Szanowni elewi, daliście dowód waszej dojrzałości i odpowiedzialności, za losy naszego kraju. Przekonaliście się, że służba woskowa to surowy i wymagający obowiązek. Swoją postawą zasłużyliście nasz szacunek, na szacunek najbliższych i polskiego społeczeństwa.