Pseudohodowla owczarków niemieckich. TOZ Opole odebrał szczeniaki zamknięte w komórce

Kolejna interwencja Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. Pracownicy otrzymali informację, że na posesji

psy zamknięte są w komórce, a suka co rusz rodzi małe.

Gdy pracownicy TOZ-u przyjechali na miejsce, na posesji, w kojcach, zobaczyli 10 psów w typie owczarka niemieckiego. Większość piesków nie miała dostępu do wody.

Kilka metrów dalej w oknie zamkniętej komórki zobaczyli kolejnego psa. Była to delikatna sunia wraz ze swoimi kilkudniowymi dziećmi. Pieski urodziły się na gołej ziemi w pomieszczeniu przypominającym chlewik. Wokół były odchody i mocz.

W komórce znajdowały się także inne około 2-miesięczne szczeniaki. Wszystkie były wystraszone i wylęknione, szczególnie zły stan był dwóch osowiałych chłopczyków.

Właścicielka "hodowli" tłumaczyła pracownikom TOZ-u, że psy przywiózł jej znajomy, by ta je sprzedała. Kobieta dostała jeden dzień, aby zabrać psy do kliniki weterynaryjnej. Umowy nie dotrzymała i 2 szczeniaki zostały w czwartek odebrane interwencyjnie, gdyż obecny stan zagrażał ich zdrowiu i życiu.

Maluchy obecnie znajdują się w klinice weterynaryjnej. Gdy tylko będą mogły ją opuścić trafią do domu tymczasowego, gdzie będą czekać na adopcję.

Jak informują pracownicy TOZ-u, reszty psów nie mogli odebrać, ponieważ polskie

Zapytacie teraz pewnie co z resztą psów, co z ich matką. Niestety.. Ich matkę „chroni prawo”. Nasze cudowne polskie prawo, dzięki któremu takie miejsca istnieją, bo mogą istnieć.

Pamiętajmy, że kupując taniego pieska z „rodowodem” - przyczyniamy się do tego, że pseudohodowle nadal istnieją. Decydując się na kupno psa decydujmy się na psa z hodowli zarejestrowanej w związku kynologicznym w Polsce.

PAMIĘTAJMY!

1. Nie kupuj psa z niepewnego źródła. Dołożysz tym tylko i wyłącznie cegiełkę do cierpienia ich matki. Jeśli nie zależy Ci na psie rasowym - przygarnij psa ze schroniska.

2. Jeśli uważasz, że nie stać Cię na psa rasowego to zastanów się czy stać Cię na leczenie psa z pseudohodowli? Gdzie koszty niekiedy sięgają do kwoty paruset złotych! NIE KUPUJ - ADOPTUJ

3. Sprawdzaj, pytaj, dowiaduj się, czytaj. Hodowca z pasją odpowie na każde nurtujące Cię pytanie

4. Nie daj skusić się niską ceną, pamiętaj, że jest ona spowodowana maksymalnym oszczędzaniem na zwierzętach, co wiąże się z ich ogromnym cierpieniem.

Jeśli ktoś chce wesprzeć utrzymanie i leczenie maluchów prosimy o wsparcie:

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu

ul. Katedralna 6/4

45-008 Opole

Numer konta:

91 2340 0009 0580 2460 0000 0085

Tytuł: owczarki z pseudo

Dla przelewów z zagranicy:

IBAN: PL 91 2340 0009 0580 2460 0000 0085

Kod BIC Swift: RCBWPLPW

OPOLSKIE INFO [7.12.2018]